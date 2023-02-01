The WP: В Пентагоне возмутились словами Байдена 3 1.02.2023, 17:35

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Минобороны США выступает за усиление поддержки Украины.

Некоторые представители Пентагона возмутились словами президента США Джо Байдена о том, что Украине не будут передавать истребители F-16.

Как пишет The Washington Post, некоторые официальные лица в Пентагоне считают, что поставки все же могут быть одобрены.

Они указывают на то, что администрация Байдена уже отклоняла определенные запросы по вооружению для Киева, к примеру — поставки танков Abrams, однако в последствии Белый дом одобрил этот шаг.

Другой источник издания в Пентагоне рассказал, что в ведомстве растет разочарование среди сторонников увеличения военной помощи Украине. Их инициативы, связанные с усилением помощи Киеву, блокируются теми чиновниками, которые выступают за более осторожный подход.

Ранее сайт Charter97.org писал, что кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство.

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