The WP: В Пентагоне возмутились словами Байдена

The WP: В Пентагоне возмутились словами Байдена3
- 1.02.2023, 17:35
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Минобороны США выступает за усиление поддержки Украины.
Некоторые представители Пентагона возмутились словами президента США Джо Байдена о том, что Украине не будут передавать истребители F-16.
Как пишет The Washington Post, некоторые официальные лица в Пентагоне считают, что поставки все же могут быть одобрены.
Они указывают на то, что администрация Байдена уже отклоняла определенные запросы по вооружению для Киева, к примеру — поставки танков Abrams, однако в последствии Белый дом одобрил этот шаг.
Другой источник издания в Пентагоне рассказал, что в ведомстве растет разочарование среди сторонников увеличения военной помощи Украине. Их инициативы, связанные с усилением помощи Киеву, блокируются теми чиновниками, которые выступают за более осторожный подход.
Ранее сайт Charter97.org писал, что кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство.