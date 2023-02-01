ВСУ ликвидировали уроженца Гомеля

ВСУ ликвидировали уроженца Гомеля6
- 1.02.2023, 17:19
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В мае 2022 года он добровольно ушел на фронт.
В Украине погиб уроженец Гомеля Иван Игнатенко, воевавший на стороне оккупационной российской армии, пишет «Флагшток».
Он родился в Гомеле в 1991 году. Вскоре семья переехала в Мурманскую область России, где Иван окончил школу. Игнатенко окончил факультет ракетно-артиллерийского вооружения Балтийского военно-морского института в Калининграде и был распределен в Северный флот.
В мае 2022-го он добровольно ушел на фронт против украинцев, был заместителем командира роты по военно-политической работе.
Погиб Игнатенко 16 августа. Похоронили оккупанта в деревне Терюха Гомельской области.