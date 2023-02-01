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ВСУ ликвидировали уроженца Гомеля

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  • 1.02.2023, 17:19
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ВСУ ликвидировали уроженца Гомеля

В мае 2022 года он добровольно ушел на фронт.

В Украине погиб уроженец Гомеля Иван Игнатенко, воевавший на стороне оккупационной российской армии, пишет «Флагшток».

Он родился в Гомеле в 1991 году. Вскоре семья переехала в Мурманскую область России, где Иван окончил школу. Игнатенко окончил факультет ракетно-артиллерийского вооружения Балтийского военно-морского института в Калининграде и был распределен в Северный флот.

В мае 2022-го он добровольно ушел на фронт против украинцев, был заместителем командира роты по военно-политической работе.

Погиб Игнатенко 16 августа. Похоронили оккупанта в деревне Терюха Гомельской области.

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