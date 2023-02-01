В Могилеве горел недостроенный инфекционный корпус больницы 1 1.02.2023, 19:55

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В результате пожара повреждено имущество.

Строящийся корпус УЗ «Могилевская больница № 1» загорелся ночью 1 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре в неэксплуатируемом железобетонном здании инфекционного корпуса в Могилеве по улице Павлова поступило спасателям в 03.46. Работники МЧС ликвидировали возгорание.

В результате пожара повреждено имущество, закопчено помещение кабинета. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, новый инфекционный корпус начали возводить в июле 2021 года. Он будет рассчитан на 192 койко-места. В новом 6-этажном здании будет сконцентрирована вся инфекционная служба города — как детская, так и взрослая.

Ранее сообщалось, что объект планировали ввести в эксплуатацию к концу 2022 года, «как только его смогут обеспечить медицинским оборудованием».

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