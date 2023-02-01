В Лиде незнакомец подарил девушке-продавцу $3000 13 1.02.2023, 20:03

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Его нашла милиция, но он отказался забирать деньги.

Пару недель назад в Лиде произошел необычный случай: незнакомый парень подарил девушке-продавцу 3000 долларов, чтобы она расплатилась с колледжем за обучение. Та не смогла принять такие деньги и обратилась в милицию, чтобы найти щедрого незнакомца. История разошлась по соцсетям и СМИ, и в конце концов милиции удалось найти парня, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Милиционеры установили личность молодого человека и связались с ним. Тот сказал, что сделал подарок исключительно из добрых побуждений и не думал, что это вызовет такой резонанс.

— Я просто хотел сделать человека счастливым, — объяснил парень. Рассказывать подробности или обсуждать свой поступок со СМИ он не захотел.

Забирать деньги назад молодой человек отказался и настоял, чтобы их отдали девушке.

Напомним подробности январской истории. Лидчанка, которая работает продавцом в продовольственном магазине по распределению после колледжа, заметила, что один из покупателей проявляет к ней симпатию, делает комплименты. Однажды он спросил, почему она грустная и что ей нужно для счастья. Продавец шутя сказала, что нужны деньги, чтобы закрыть долги перед колледжем за отработку и уйти с распределения. Через пару дней молодой человек принес ей пакет, в котором оказались 3000 долларов. Девушка решила вернуть ему деньги и для этого искала парня с помощью милиции.

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