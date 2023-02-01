В Беларуси обманули 21 участницу конкурса красоты 5 1.02.2023, 21:46

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Желая завладеть титулом, потерпевшие выполняли все требования мошенников.

В Беларуси потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с конкурсами красоты стала 21 девушка, сообщили в УСК по городу Минску.

В частности, стало известно, что белорусские красавицы, мечтающие победить на конкурсе красоты, позвонили по объявлениям в соцсетях. Девушки не проверили надежность якобы организаторов конкурсов и не проходили кастинг, но собеседовались по телефону и отправляли свои видео-визитки. После этого белорусок «отобрали» и попросили их перечислить внушительные суммы организационного взноса.

– Желая завладеть титулом, потерпевшие выполняли все требования мошенников, - заметили в ведомстве.

Получив деньги от «участниц», мошенники начали откладывать проведение конкурса красоты, ссылаясь то на пандемию, то на сложности с регистрацией конкурса, а затем просто пропали.

– Поняв, что стали жертвами мошенников, девушки обратились в милицию. Всего за год мошенникам удалось обмануть 21 девушку, в сумме они перечислили мнимым организатором конкурса более 46 тысяч белорусских рублей (свыше 18 тысяч долларов в эквиваленте. – Прим.), - прокомментировали в СК.

Сейчас лживые организаторы конкурсов красоты в Беларуси объявлены в розыск, также устанавливаются другие пострадавшие. В СК считают, что девушек, которые заплатили за участие в «конкурсе красоты» может быть больше.

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