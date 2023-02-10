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Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ

  • 10.02.2023, 3:00
Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ

В Братиславе обещают сделать «все возможное».

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал сделать все возможное, чтобы передать Украине истребители МиГ-29, которые страна перестала эксплуатировать в 2022 году. Об этом сообщает словацкое информагентство TASR.

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с Хегером на саммите ЕС в Брюсселе и официально обратился к Словакии с просьбой поставить МиГи для защиты от российской агрессии.

Хегер ответил, что Словакия «сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу».

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