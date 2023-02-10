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Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута

  • 10.02.2023, 8:24
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Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута

Опубликованы новые карты боев в Украине.

Российские военные пытаются наступать в районе Бахмута Донецкой области. Также в результате неслаженных действий понесли серьезные потери в районе Угледара, потеряв за день более десяти танков и БМП.

Об этом сообщается в отчете ISW.

Луганское направление: ВСУ уничтожают современную технику врага под Кременной

Войска РФ продолжили наступательные действия на линии Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаку российских войск в районе Стельмаховки в 15 км западнее Сватово.

В Минобороны России заявили, что подразделения Центрального военного округа действуют на лиманском направлении и применяют термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1. Кадры, опубликованные 9 февраля, также показывают украинский удар по российской боевой машине БМПТ «Терминатор» примерно в 8 км к югу от Кременной, что свидетельствует о том, что российское командование направляет на этот участок фронта новую технику.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаку российских войск под Белогоровкой. Российский блогер заявил, что оккупанты ведут наступление примерно в 5 км южнее Кременной.

Донецкое направление: оккупанты понесли серьезные потери у Угледара

Оккупанты 9 февраля продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Федоровки (15 км к северо-востоку); к северу от Бахмута в районе Красной Горы (4 км к северу) и Парасковиевки (5 км к северу).

Сообщается, что оккупанты в последнее время изменили свою тактику в районе Бахмута и сосредоточили внимание не столько на лобовых ударах по небольшим населенным пунктам, сколько на перекрытии украинских наземных коммуникаций в Бахмут по трассе E40 Бахмут-Славянск и T0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут.

По сообщениям российских блогеров, боевики ЧВК «Вагнера» продвигаются в сторону Ивановского и атакуют вдоль трассы E40 в районе Орехово-Васильевка (10 км к северо-западу от Бахмута).

Утверждается, что оккупанты возобновили штурмовые операции на окраинах Угледара. Судя по тому, что оккупанты на данном направлении используют добровольческие батальоны, действовавшие в этом районе ранее 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли невосполнимые потери и заменяются другими соединениями. Опубликованные кадры из района Угледара показывают разгромленное российское механизированное соединение 155-й бригады морской пехоты, потерявшее в одном бою 13 основных боевых танков и 12 БМП.

Южное направление: украинские военные отразили атаку войск РФ на юге Запорожской области

Российские войска 9 февраля провели ограниченную наземную атаку на юге Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Новоандреевки Запорожской области.

Кроме того, 9 февраля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. Также оккупанты нанесли артиллерийские удары по городам Херсон и Никополь Днепропетровской области.

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