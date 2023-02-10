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В России взбунтовался полк из Самары

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  • 10.02.2023, 8:41
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В России взбунтовался полк из Самары

«Мобики» требуют вернуть их к месту формирования подразделения.

В российской армии продолжаются бунты и волнения. Самарские мобилизованные отправили очередное письмо Путина с жалобами на халатность руководства.

Как сообщает dialog.ua Письмо с жалобами и просьбами «навести порядок» Путину и Шойгу составили солдаты 1444-го полка Самары.

В лучших традициях солдатских посланий мобилизованные жалуются на отсутствие порядка и организации учета их перемещений.

«Просим обратить внимание на то, что все наши перемещения не фиксируются, нет отметок об участии в боевых действиях. Так как нет информации – выплат за нахождение на передовой не будет. Командование не дает пояснений. В военных билетах нет ни одной печати. Мы не можем подтвердить даже факт мобилизации», - жалуется военнослужащий.

Не имея четкого понимания ситуации, военные адресуют свои жалобы всем, начиная от Путина и заканчивая военным прокурором. При этом предлагают и свой путь решения проблемы – возвращение к месту формирования полка, в Самару.

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