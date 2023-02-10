Зеленский: Большинство стран списали Путина со счетов 2 10.02.2023, 8:55

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Владимир Зеленский

ФОто: Getty Images

Это напоминает конец Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не простят российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, большинство стран уже списали его и руководство РФ со счетов.

В интервью Spiegel Зеленский выразил мнение, что Путин ведет себя как руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

«Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов. Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глупым. Вы просто должны понять: между нами огромная пропасть, как политическая, так и историческая. Это вопрос мировоззрения. И результатом его мировоззрения являются разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому», – объяснил президент.

По его словам, российского лидера невозможно остановить, «потому что Путин – это дракон, которому нужно есть, чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части». Он отметил, что в современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян.

Президент Украины вспомнил, как после вторжения РФ ежедневно разговаривал с европейскими коллегами и призвал позвонить Путину и остановить его.

«Я предупреждал: дайте нам много оружия. Я также призвал к применению оружия и санкций в качестве превентивной меры. Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему они не ввели санкции? Это просто смешно, когда вы все публично выступаете в нашу защиту и при этом хотите обойти санкции или придержать оружие. Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что Россия исторически проигрывает эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине на случай, если – с вероятностью в 1% – Россия все-таки одержит победу. Потому что тогда вы сможете сказать Путину: «Ты помнишь? Я тогда немного притормозил!». И это именно то, что мне не нравится в политике: говорить о ценностях, а потом обесценивать их своими действиями», – отметил он.

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