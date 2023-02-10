закрыть
10 февраля 2023, пятница, 9:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Большинство стран списали Путина со счетов

2
  • 10.02.2023, 8:55
  • 1,858
Зеленский: Большинство стран списали Путина со счетов
Владимир Зеленский
ФОто: Getty Images

Это напоминает конец Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не простят российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, большинство стран уже списали его и руководство РФ со счетов.

В интервью Spiegel Зеленский выразил мнение, что Путин ведет себя как руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

«Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов. Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глупым. Вы просто должны понять: между нами огромная пропасть, как политическая, так и историческая. Это вопрос мировоззрения. И результатом его мировоззрения являются разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому», – объяснил президент.

По его словам, российского лидера невозможно остановить, «потому что Путин – это дракон, которому нужно есть, чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части». Он отметил, что в современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян.

Президент Украины вспомнил, как после вторжения РФ ежедневно разговаривал с европейскими коллегами и призвал позвонить Путину и остановить его.

«Я предупреждал: дайте нам много оружия. Я также призвал к применению оружия и санкций в качестве превентивной меры. Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему они не ввели санкции? Это просто смешно, когда вы все публично выступаете в нашу защиту и при этом хотите обойти санкции или придержать оружие. Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что Россия исторически проигрывает эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине на случай, если – с вероятностью в 1% – Россия все-таки одержит победу. Потому что тогда вы сможете сказать Путину: «Ты помнишь? Я тогда немного притормозил!». И это именно то, что мне не нравится в политике: говорить о ценностях, а потом обесценивать их своими действиями», – отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников