Ученые назвали три белых продукта, которые больше всего мешают похудеть 2 10.02.2023, 8:58

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Их надо избегать при любой диете для снижения веса.

Большинство белых продуктов вредны для здоровья, поскольку они, как правило, более интенсивно перерабатываются, богаты углеводами и лишены питательных веществ по сравнению с их более яркими конкурентами.

Ученые назвали три белых продукта, которые следует избегать всем, находящимся на диете.

1. Белый хлеб

Белый хлеб — один из тех белых продуктов, которых следует избегать. Сюда входят и мука, крекеры, выпечка и сухие завтраки. Большая часть клетчатки, витаминов и минералов, содержащихся в зародышах и отрубях зерна, удаляется в процессе помола для производства очищенной хлебной муки. Поэтому, если ваша цель — похудеть, сокращение потребления белого хлеба и других продуктов из рафинированного зерна может повысить ваши шансы на успех. Вместо того, чтобы есть белый хлеб, переключитесь на цельнозерновой хлеб.

2. Белый сахар

Сахар — это белая пища, от которой многим людям труднее всего отказаться. Избегайте обработанного сахара, так как он делает ваши органы жирными, вызывает сердечные заболевания, повышает опасный уровень холестерина и ухудшает вашу способность регулировать аппетит (нарушает баланс гормонов голода и сытости).

3. Белый рис

Как и белые макароны и хлеб, белый рис представляет собой очищенное зерно. Белый рис содержит много калорий и углеводов, но не обязательно имеет плохие или нездоровые питательные свойства. Из-за отсутствия белка и клетчатки белый рис особенно легко переедать, что может привести к увеличению веса или нарушениям уровня сахара в крови.

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