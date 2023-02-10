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ISW: ЧВК «Вагнера» лжет о прекращении вербовки заключенных

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  • 10.02.2023, 9:07
ISW: ЧВК «Вагнера» лжет о прекращении вербовки заключенных

Пригожин подогревает конфликт с Шойгу.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах, несмотря на заявления о прекращении набора в тюрьмах. В то же время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Пригожин заявил, что вербовка российских заключенных «полностью прекращена» и что все обязательства выполняются.

По мнению аналитиков, ЧВК «Вагнера» продолжит вербовку из тюрем, хотя и в гораздо более ограниченном объеме.

В ISW отмечают, что вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.

Это явление согласуется с общей тенденцией постепенного замещения «вагнеровцев» обычными российскими войсками вокруг Бахмута.

В то же время известный российский блогер, связанный с «Вагнером», призвал к увольнению министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупками военной формы.

Автор Telegram-канала «Серая зона» призвал подписчиков рассказывать, что Шойгу утратил доверие к российскому народу и что президент России Владимир Путин может исправить ситуацию, уволив его.

«Это последний эпизод в череде событий, которые побудили сообщества российских военных блогеров атаковать Минобороны России и высокопоставленных кремлевских чиновников за мелкую коррупцию и некомпетентность, приводящие к неудачам на поле боя и ухудшению качества жизни российских солдат», - пишут эксперты.

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