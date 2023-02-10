Ловушка сработала на 100%: украинский командир рассказал о ситуации в Бахмуте 1 10.02.2023, 9:15

4,896

Истощенным войскам РФ пришлось сменить тактику.

Украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки «Мадяр» сообщил, что Силы обороны Украины полностью истощили зэков-«вагнеровцев» в боях за Соледар и Бахмут Донецкой области. В настоящее время армия государства-агрессора РФ пускает на убой остатки наемников ЧВК.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 9 февраля. «Мадяр» отметил, что украинские военные устроили «вагнеровцам» ловушку, которая сработала на 100%.

«Явление «вагнер-зек» разбилось в своем зародыше именно о стены нашего Бахмута (пусть и ценой Соледара). «Зеко-вагнер» – все. Впереди зеко-«мобики» подвида «регулярные войска». Судьбоносная попытка, молниеносный дефолт влияния ЧВК по формуле: «Соледар + х*й вам, а не Бахмут = ЧВК в утиль. Безграничная власть была так рядом, недогожин (имеется в виду основатель ЧВК «Вагнер», российский олигарх Евгений Пригожин. – Ред.). Ловушка сработала на 100%», – написал он.

фото: Мадяр

Военный отметил, что сейчас российские оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, концентрируется над «флангами с длинным плечом» – от 5 до 10 км. Они пускают на прорыв, а фактически, как отметил Мадяр, на убийство, штурмовые остатки «вагнеровцев».

фото: deepstatemap.live

фото: deepstatemap.live

В то же время напряжение в окрестностях города не спало. «Враг сильно давит, но не имеет успеха. Высокая этому цена плачена ежедневно», – написал он, добавив, что особенно критичны для города ночи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».