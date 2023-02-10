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The Times: ВСУ готовы использовать британские ракеты для ударов по базам РФ в Крыму

  • 10.02.2023, 9:28
  • 1,662
The Times: ВСУ готовы использовать британские ракеты для ударов по базам РФ в Крыму

Важные объекты оккупантов «накроют» на расстоянии до 560 км.

Вооруженные силы Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает The Times.

Собеседник издания подтвердил, что слова президента Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму.

По его словам, Киев готов к подобным действиям.

В среду в ходе визита Зеленского в Лондон британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине «более дальнобойные вооружения».

В правительстве не уточняют, что именно под этим подразумевается, однако ранее Лондон анонсировал возможность передачи Украине ракет большой дальности.

Речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям. Еще один вариант - авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 км (около 250 км у экспортного варианта).

Передача Киеву ракет Storm Shadow представляется маловероятной опрошенным The Times экспертам, так как это будет означать, что Великобритания передает Украине вооружения большей дальности, чем США, что поставит Вашингтон в неудобное положение.

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