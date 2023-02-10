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Унижение Москвы

  • Сергей Ильченко, «Деловая столица»
  • 10.02.2023, 9:34
  • 2,374
Унижение Москвы
фото: ТАСС

В поездке Зеленского в Лондон есть ряд важных деталей.

Поездка Зеленского в Лондон, включившая в себя встречу с премьером Риши Сунаком, выступление перед британским парламентом и аудиенцию у Чарльза III была и необходима, и своевременна. В целом, все прошло удачно для Украины и неудачно для Москвы. А значит, цели визита достигнуты.

Это третий заграничный визит Зеленского после 24.02.22: первый визит он совершил в США незадолго до Рождества, второй — в Польшу, по дороге домой из Вашингтона. Это также его второй визит в Великобританию в качестве президента Украины – первый был в 2020 году.

Дайте истребители

В аэропорту, куда Зеленский прибыл на самолете британских Королевских ВВС его встретил премьер-министр Риши Сунак. Для переговоров Сунак и Зеленский направились на Даунинг-стрит.

В 13.00 (по минскому времени в 16:00) Зеленский выступил в Вестминстер-холле, внутри Вестминстерского дворца, перед депутатами обеих палат парламента. Ключевая тема выступления, эмоционального и яркого – предоставление Украине современных истребителей. Зеленский подчеркнул, что Великобритания была одной из первых стран, поддержавших Украину после вторжения России. «Свобода победит – мы знаем, что Россия проиграет», — сказал он. Зеленский также подарил спикеру Палаты Общин сэру Линдси Хойлу шлем украинского пилота, с надписью «Боевые самолеты для Украины — это крылья для свободы». Общее настроение в зале: Россия должна потерпеть поражение – и она потерпит его!

К слову, инструкторы Королевских ВВС (Royal Air Force, RAF) начнут учить украинских лётчиков-истребителей. Премьер Сунак поручил министру обороны Великобритании выяснить, какие именно самолеты из имеющихся из имеющихся в распоряжении RAF можно передать Украине.

После выступления в британском парламенте – аудиенция у Чарльза III. Зеленский поблагодарил короля за неизменную и давнюю поддержку Украины, еще с тех времен, когда он был принцем Уэльским.

Сунак и Зеленский посещают тренировочный лагерь, где идет подготовка кадров для ВСУ. В частности, Там идет их обучение на танках Challenger 2. Сейчас к передаче намечено 14 танков этого типа (соответствует роте), но теоретически, по мнению Бориса Джонсона, их, в перспективе, может быть передано Украине до ста.

Тем временем Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику. Пакет санкций затрагивает шесть организаций, а также восемь физических и одно юридическое лицо.

Британская помощь

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Великобритания потратила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь, что делает ее вторым по величине донором после США. Правительство заявляет, что планирует сопоставимые расходы и в 2023 году.

Были введены санкции и финансовые ограничения для россиян. Более 100 000 украинских беженцев были приняты в Великобритании.

Военная техника, уже предоставленная Великобританией Украине, или находящаяся в процессе передачи, включает:

— Несколько систем ПВО, в том числе Starstreak, предназначеные для сбивания низколетящих самолетов на малой дистанции.

И, если Россия не проиграет самым позорным и унизительным образом, если она не будет подвергаться давлению и унижению на всем протяжении конфликта, и не понесет наказания за агрессию, это создаст прецедент для повсеместного применения такой аннексионно-геноцидной практики. Практически, карт-бланш на ее применение. Этого никто не хочет, но Россия – большая и страшная, хотя ее возможности сильно раздуты пропагандой, как это выяснилось за прошедший год. Тем не менее, Россия и в самом деле имеет большое влияние. В основном, теневое, криминально-коррупционное и террористическое, но большое. Связываться с ней страшно – и большинство стран Третьего мира предпочитают этого не делать, получая от Москвы некоторые бонусы за невмешательство. А систематическое унижение России и ее санкционирование, всеми возможными методами и способами, совершаемое с максимальной публичностью, уменьшает ряды колеблющихся, а оставшихся заставляет сомневаться в правильности избранной ими позиции. Кроме того, унижение и санкционирование России становится предметным уроком для группы стран-изгоев, которые желали бы сделать практику криминального беспредела нормой в международных отношениях. И полуизгоев, в ряды которых вливается сейчас Китай, дрейфующий к неомаоизму, тоже.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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