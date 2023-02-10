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«Парень купил подарок, а плачу за него я»

  • 10.02.2023, 9:39
«Парень купил подарок, а плачу за него я»

Что белорусы приобретают для себя и других в рассрочку.

Человек за день до зарплаты и в первый день после нее — это как будто два разных персонажа из игры, где нужно тратить деньги очень медленно или очень быстро. В реальной жизни оказаться с минимумом денег на карте можно в любой момент. Но что, если как раз в этот момент срочно понадобилось что-то купить — например, подарок?

Сайт onliner.by рассказал истории белорусов, которые пользовались рассрочками и делали праздничные покупки.

Взяла папе телевизор, чтобы смотрел ЧМ по футболу

Марию можно назвать опытным пользователем рассрочки. Первой покупкой был телевизор с диагональю 55 дюймов для папы, когда карты рассрочки только набирали популярность. Подарок был сделан как раз перед чемпионатом мира по футболу и обошелся примерно в тысячу долларов по курсу.

С тех пор девушка периодически брала в рассрочку вещи для дома.

— Знаю, что есть люди, которые покупают так даже продукты, но я рассчитываюсь в рассрочку лишь за крупные покупки. Была мечта сделать ремонт в квартире и сразу заселиться без этих вот «потом доделаю плинтус». Все люстры и лампы взяла в рассрочку. Двухспальную кровать тоже — вместе с матрасом это больше 2500 рублей.

Ремонт длился больше года и требовал приличных финансовых вливаний, говорит Мария. А тут день рождения мамы. Телефон в подарок тоже был куплен в рассрочку.

— Я придерживаюсь принципа, что родителям нужно давать самое лучшее. У них все должно быть лучше, чем у меня. Телефон обошелся примерно в 1500 рублей, хотя свой я когда-то покупала за 500.

«Даже не думала, что на такое дадут рассрочку»

У Марии с рассрочкой связан один из самых запоминающихся подарков.

— Это случилось четыре или пять лет назад. Мы с моим молодым человеком гуляли по магазинам. На тот момент у нас было не очень с финансами. Я еще не устроилась на работу, а он получал рублей 600.

И тут я увидела замшевые сапоги на каблуке. Не очень практичные, явно не вещь первой необходимости. Но мне они так сильно понравились, что я чуть не расплакалась.

В итоге они стали подарком мне на 8 Марта, в тот же день парень купил их в рассрочку. Стоили сапоги в районе 80 рублей, я даже не думала, что на такую покупку возможна рассрочка.

Хожу в них до сих пор, они прекрасные, хотя с молодым человеком уже не встречаюсь. Это один из самых запоминающихся подарков.

«Чудом нашла путевку, а отпускных нет»

Дарья оформила карту рассрочки несколько лет назад на случай, когда что-то нужно купить, но не хочется отдавать всю сумму целиком и сразу.

— Например, надо купить пальто, которое стоит 400—500 рублей. Тогда можно разбить траты и 200 рублей заплатить сейчас, а еще 200 потом. Это удобно для покупок, которые не слишком дорогостоящие, но могут ударить по бюджету. Но однажды вышло так, что карта рассрочки спасла целый отпуск.

В прошлом году Дарья с мужем запланировали отпуск в июне, до нужных дат оставалось совсем немного времени, и купить тур за границу было уже нереально. Но пара все равно решила сделать себе подарок и отдохнуть в белорусском санатории.

— Летом все санатории очень быстро расхватывают, я чудом нашла свободные места и забронировала. Нужно было срочно оплатить, чтобы подтвердить бронь. Путевка на двоих стоила в районе 1700 рублей — таких денег на руках не было. До отдыха оставалось две недели, а отпускные приходят за три дня до отпуска.

Обычно деньги на отпуск собирали отдельно в долларовую заначку, но в тот момент менять валюту не хотелось. Брать в долг у кого-то из знакомых тоже желания не было, поэтому Дарья воспользовалась картой рассрочки.

— Когда пришли отпускные, я сразу же погасила рассрочку — переплата в итоге составила около 10 рублей. Получается, что это была моя самая крупная покупка по карте рассрочки, хотя и незапланированная.

«Парень купил подарок, а плачу за него я»

Вероника тоже получила подарок, купленный в рассрочку, но финал истории получился другим.

— Парень купил мне телефон в рассрочку. Это был подарок то ли на 14 февраля, то ли на 8 Марта. Рассрочка была оформлена таким образом, что деньги списываются с номера телефона каждый месяц.

Поскольку парень не был подключен к этому мобильному оператору, покупку оформили на меня. Продолжение было такое: сначала платил он, но недолго, а теперь расплачиваюсь я. Там копейки списываются, но просто бесит, — шутит Вероника.

Тот телефон девушка уже отдала маме, но рассчитываться за него будет еще месяца два.

— Я тогда спокойно могла купить себе телефон и не париться, но он предложил, а я падкая на халяву, — иронизирует девушка.

Эксперт: при покупках в рассрочку оценивайте свои возможности

До какой суммы покупки и подарки не навредят бюджету и как разумно пользоваться рассрочкой? Об этом мы спросили у финансового консультанта КГ «Личный капитал» Виталия Рунцо.

— Любые покупки в рассрочку можно рассматривать как беспроцентный долг. Для определения комфортной суммы этого долга можно обратиться к упрощенным расчетам, которые используют банки, оценивая платежеспособность своих клиентов при выдаче кредитов.

Так, в первую очередь необходимо рассчитать суммарные доходы человека или семьи и его обязательные суммарные расходы. Если доля обязательных платежей окажется более 35—40%, то лучше отказаться от покупки в рассрочку товаров не первой необходимости: дополнительное увеличение долговой нагрузки в виде платежей по рассрочке окажет негативное влияние на те статьи расходов, которые, возможно, и не являются обязательными, но обеспечивают комфортную жизнь со всеми сложившимися привычками.

Что касается покупки подарка в рассрочку, то я не вижу разницы между покупкой подарка или иной вещи для себя, если человек принял осознанное решение что-то приобрести.

Такой расчет касается в первую очередь достаточно крупных для бюджета и продолжительных платежей. Если же рассрочка предполагается на непродолжительный срок или на пару месяцев, то каждый способен расставить приоритеты и ненадолго отказаться от тех трат, временное отсутствие которых не доставит серьезного дискомфорта.

Если с ведением личного бюджета у вас полный порядок, то в ряде случаев рассрочка может быть выгодна. То же касается и покупки подарка в рассрочку.

— Воспользоваться рассрочкой можно для сохранения имеющихся средств, чтобы не допустить кассового разрыва в случае незапланированной покупки до следующей зарплаты.

Многие очень неохотно идут сдавать ранее купленную валюту в обменник и предпочитают брать в долг у друзей или знакомых. В таком случае рассрочка даст возможность совершить покупку без потерь на двойной конвертации или обращения за помощью к друзьям, отмечает эксперт. Если вы способны инвестировать свободные деньги с выгодой или удачно разместить их на депозите, то беспроцентная рассрочка также может принести выгоду.

— В любом случае при покупках в рассрочку важно не переоценить свои возможности, чтобы увеличение обязательных платежей из-за купленных в рассрочку товаров не привело вас в банк за потребительским кредитом.

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