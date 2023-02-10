Невзоров: У Путина особая болезнь 9 10.02.2023, 10:15

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Александр Невзоров

Глава РФ страдает расстройством «не физиологического происхождения».

Журналист Александр Невзоров заявил в интервью для «Фабрики новин», что, с точки зрения традиционной медицины, Путин может быть совершенно здоров.

Известный публицист считает, что глава Кремля здоров и не страдает от психических расстройств, потому что его болезнь носит совершенно другой характер.

Александр Невзоров сравнил Путина с религиозным фанатиком, который свято верит в свои убеждения, хотя по сути своей они являются заблуждениями.

Известный журналист объяснил, чем на деле может оказаться то, от чего страдает Путин: «Я думаю, что болезни же бывают не только физиологического происхождения: болезни бывают идеологического происхождения».

Популярный телеведущий напомнил, что такого рода проблемы бывают у членов религиозных сект, которые слепо и бездумно верят во что-то свое. Таких людей считают фанатиками.

Александр Невзоров озвучил свое понимание того, от чего на самом деле страдает Путина, напомнив, что речь идет не о болезни. По мнению журналиста, большинство известных полководцев страдали от подобного, имея ошибочные убеждения, но воспринимая их как бесспорную истину.

«Эта идеология при наличии небольшого интеллекта, при наличии малого жизненного опыта может действительно вылепить любое патологическое поведение при этом непосредственно мозг персонажа будет здоров», - подчеркнул экс-депутат Госдумы РФ.

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