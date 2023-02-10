WP: ВСУ используют разведданные Пентагона для ударов HIMARS по базам РФ 2 10.02.2023, 10:29

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Украинская высокоточная артиллерия никогда не действует «в слепую».

Вооруженные силы Украины полагаются на данные США о местоположении российских целей при нанесении ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников и одного американского.

По словам источника в Киеве, украинские силы «почти никогда не используют передовые системы без конкретных координат от военнослужащих США с какой-либо базы в Европе». В Украине считают, что это должно придать Вашингтону уверенности в вопросе поставок Киеву ракет большей дальности.

Помощь США с наведением на цели нужна, чтобы не промахиваться и не тратить ограниченные запасы боеприпасов, пояснил американский источник. Он подчеркнул, что украинские силы не ищут одобрения США в отношении целей и наносят по ним удары из своего оружия без предварительного согласования. Поэтому американские военные действуют «исключительно как консультанты».

Процесс координации, по слова собеседника в Киеве, выглядит так: украинские военнослужащие определяют цели для удара и передают информацию командованию, которое запрашивает у американских партнеров более точные координаты. При этом иногда США не предоставляют данные, и удары из HIMARS не наносятся.

«Согласно нашим картам и программному обеспечению, точка будет иметь один набор координат, но когда мы отдаем эту цель партнерам на анализ, координаты другие. Почему? Потому что американцы и страны НАТО имеют доступ к военным спутникам», – пояснял в октябре начальник управления ракетных войск и артиллерийской подготовки ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США «давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине», чтобы Киев мог защитить себя от российской агрессии. Однако, по его словам, США «не только не утверждают цели, но и не участвуют в их выборе или поражении».

США передали Украине установки реактивного залпового огня HIMARS в начале лета 2022 года. Однако Пентагон модифицировал их таким образом, чтобы их нельзя было использовать для запуска дальнобойных ракет ATACMS с дальностью 300 км. Текущие снаряды HIMARS могу поражать цели на расстоянии до 80 км.

Украина добивается от США поставок дальнобойных ракет, которые могут помочь освободить Донбасс и Крым от российской оккупации. В январе Пентагон одобрил передачу Киеву самонаводящихся ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью 150 км. Эти ракеты позволят наносить удары по военным объектам в Крыму.

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