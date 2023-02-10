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Белорусам продают яйца и куриные тушки, зараженные птичьим гриппом?

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  • 10.02.2023, 10:37
  • 3,952
Белорусам продают яйца и куриные тушки, зараженные птичьим гриппом?

На Первой минской птицефабрике вспыхнула эпидемия.

Телеграм-канал «Баста!» со ссылкой на своих читателей сообщил, что на Первой минской птицефабрике свирепствует эпидемия птичьего гриппа.

При этом карантин на предприятия ввели только сегодня. Теоретически, зараженная продукция уже могла попасть на прилавки магазинов.

«Сегодня узнал, что на Первой минской птицефабрике ввели карантин», — сообщает читатель «Басты!».

«На птичниках свирепствует птичий грипп. Ориентировочно карантин будет длиться 3-6 месяцев. Предупредите людей, что бы воздержались от покупки продукции данной фабрики», — предостерегают минчане.

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