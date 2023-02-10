Кепка НКВД Андрей Окунь

10.02.2023, 10:41

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Новая обуза сваливается на плечи Минобороны РФ.

Евгений Пригожин сказал, что прекратил набирать зеков в ЧВК «Вагнер». В составе его частной армии теперь будут воевать только те, кого успели набрать ранее. Давайте разберемся, что может стоять за этим заявлением.

С лета прошлого года Пригожин активно облетал российские колонии на личном вертолете и дефилировал перед заключенными в статусе полубога, показывая свою власть над тюремщиками. По разным оценкам СМИ и правозащитников, таким образом в состав «Вагнера» попали от 30 до 50 тысяч зеков.

Известия о колоссальных потерях среди сидельцев, без сомнений, дошли до всех российских тюрем. Если в самом начале многие зеки искали в «Вагнере» легкий путь к деньгам и свободе, то теперь эта бравая орава понимает, что с огромной вероятностью погибнет где-нибудь под Бахмутом.

И вот спустя полгода с начала вербовки заключенных Пригожин находится в следующем положении. Во-первых, у него до сих пор осталось много зеков под опекой, на оснащение и содержание которых нужно тратить время и деньги. Во-вторых, набирать сидельцев стало значительно сложнее. Причина этого кроется не столько в том, что Пригожин с его бандой неоднократно демонстрировали звериную жестокость, но и в том, что иллюзии зеков по отношению к украинской войне, как к легкой прогулке, улетучились.

ЧВК «Вагнер» не государственное ведомство с неиссякаемым бюджетом. Как и любая частная структура, ЧВК должна приносить прибыль. И если еще полгода назад набор заключенных был делом прибыльным за счет его массовости, то теперь, когда сидельцев нужно силой выковыривать из тюрем, временные затраты начинают превосходить доходы.

Издание «Важные истории» писало, что Минобороны РФ осенью создало собственный спецотряд «Шторм», который состоит из осужденных силовиков. То есть Пригожина решили отодвинуть с золотой жилы еще несколько месяцев назад, но об остановке набора он сообщил только сейчас. Просто самых боеспособных и отбитых он уже набрал, остальной ресурс выглядит не таким ценным. Когда кепка Пригожина улетела на вертолете в закат, в небе замаячил козырек НКВД, но в тот момент, когда корова уже была выдоена досуха.

Пригожин ушел из российских тюрем в самый выгодный для себя момент: когда зеков у него и так много, успевай только бросать их в лобовые атаки, и когда создавать штрафбатальоны стало нерентабельным из-за высоких трудозатрат. Одно дело содержать учебный центр для тысяч зеков, и другое - для сотни. Тут как в рыночной экономике: оптом всегда дешевле.

Теперь эта обуза сваливается на плечи Минобороны, которое как и любое российское ведомство «запрягало» слишком долго. Вроде, захотели отнять российские тюрьмы, как ценный ресурс, но сделали это тогда, когда заключенные стали крайне несговорчивыми.

Ослабнет ли теперь ЧВК «Вагнер», сказать сложно. Пригожину бы уже набранный актив израсходовать, а к тому моменту и Минобороны успеет облажаться в наборе собственных штрафных батальонов, на что можно будет ненароком указать во время личной аудиенции с Ним. Зеки на самом деле не дураки, на пропаганду ведутся неохотно. А с практической точки зрения большой разницы нет, где выбивать себе амнистию: под знаменами «Вагнера» или под дулами наследников НКВД. И там и там выживаемость практически нулевая.

Андрей Окунь, t.me

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