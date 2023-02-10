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В Минске заметно выросла стоимость жилья для нуждающихся

  • 10.02.2023, 10:43
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В Минске заметно выросла стоимость жилья для нуждающихся

Власти объяснили, почему.

Стоимость «квадрата» для нуждающихся растет, но новые цифры обоснованы. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

На начало 2023 года стоимость квадратного метра для нуждающихся в жилых домах типовых потребительских качеств (от МАПИД, МДК, ЗЭПК) составляет 2200−2300 рублей. Для примера: в конце 2022-го цена квадрата была 1800−1900 рублей.

Как пояснила Гонтарева, новые цифры обоснованы.

«За последний год резко выросла стоимость стройматериалов, поэтому некоторые объекты в 2022-м достраивали даже с убытками для заказчиков и подрядчиков. Сейчас при подсчете индекса роста строительно-монтажных работ учтены актуальные расценки на материалы. Отсюда и приличная разница в цифрах. При этом рентабельность застройщика при возведении домов для нуждающихся по-прежнему равна не более 5%. В регионах, кстати, последние цены квадрата для очередников не ниже, чем в Минске», — рассказала она.

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