Видеофакт: Российская бронемашина подрывается на мине ВСУ 1 10.02.2023, 10:55

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иллюстрационное фото

«Сюрприз» оккупантам устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.

Вражеская бронемашина подорвалась на мине, установленной украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что сюрприз для оккупантов устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.

«Удачи!» – пожелал оккупантам сапер 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая «презент» для российской техники», - пишет он в комментарии к видео.