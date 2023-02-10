закрыть
10 февраля 2023, пятница, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Российская бронемашина подрывается на мине ВСУ

1
  • 10.02.2023, 10:55
  • 1,926
Видеофакт: Российская бронемашина подрывается на мине ВСУ
иллюстрационное фото

«Сюрприз» оккупантам устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.

Вражеская бронемашина подорвалась на мине, установленной украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что сюрприз для оккупантов устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.

«Удачи!» – пожелал оккупантам сапер 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая «презент» для российской техники», - пишет он в комментарии к видео.

популярное за неделю

Мнение

Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко