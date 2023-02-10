Видеофакт: Российская бронемашина подрывается на мине ВСУ

Видеофакт: Российская бронемашина подрывается на мине ВСУ1
- 10.02.2023, 10:55
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«Сюрприз» оккупантам устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.
Вражеская бронемашина подорвалась на мине, установленной украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что сюрприз для оккупантов устроили саперы 36-й бригады морской пехоты.
«Удачи!» – пожелал оккупантам сапер 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая «презент» для российской техники», - пишет он в комментарии к видео.