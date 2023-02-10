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Иван Яковина: Гиркина будут выжигать каленым железом

  • 10.02.2023, 11:10
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Иван Яковина: Гиркина будут выжигать каленым железом
Иван Яковина

Конфликт «башен Кремля» вышел на новый уровень.

Единственная функция фашистского режима в Кремле — обогащение Владимира Путина, любые идейные фашисты для него опасны и подлежат ликвидации. Об этом в эфире Radio NV заявил международный обозреватель Иван Яковина.

Он напомнил, что так называемое Z-комьюнити долгое время поддерживало Путина, считая, что «он разберется в России с либералами, захватит Украину, победит Запад и построит нормальное фашистское государство, о котором они всегда все мечтали».

«Но сейчас эти чуваки начинают понимать, что путинский фашизм точно таким будет, как был путинский либерализм. А именно — он не идейный, а воровской. Он создан и функционирует исключительно для обогащения самого Владимира Путина, его родственников и ближайших друзей. Все. Никаких других функций что у путинского либерализма, что у путинского фашизма нет и быть не может», — сказал журналист.

Путинский фашизм заряжен на то, чтобы избавляться от тех, кто мешает воровать, в данном случае — от идейных фашистов вроде Игоря Гиркина (Стрелкова), утверждает Яковина.

«Для Кремля опасны, в принципе, любые идейные чуваки, если у них идея либерализма — опасно, идея фашизма — опасно. И теперь, я так понимаю, как только эта задача сформулирована, как только враг обозначен, найден, идентифицирован, то включится в работу машина ФСБ по уничтожению. И вероятнее всего, сейчас вот этих турбо-патриотов начнут истреблять, выжигая их раскаленным железом», — сказал обозреватель.

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