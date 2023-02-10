Россиянин обиделся на минский каршеринг 10.02.2023, 11:05

И хочет судиться.

«Вы последние — вы и виноваты», — так интерпретирует правила пользования каршерингом россиянин Кирилл.

Иногда клиенты категорически не хотят признавать вину за ДТП ввиду отсутствия вразумительных, по их мнению, доказательств. Кирилл тоже утверждает, что не причастен к появлению «повреждений» на каршеринговом Haval Jolion. Более того, мужчина считает, что оно больше напоминает остатки грязи, пишет Onliner.

— На новогодние праздники мы с женой приехали в Минск из Санкт-Петербурга и решили воспользоваться услугами каршеринга, — рассказывает Кирилл. — Проехались по популярным местам, посмотрели город, при закрытии аренды проблем не было. После возвращения домой в Санкт-Петербург, примерно через неделю, мне в чат написала служба поддержки сервиса с требованием оплатить ремонт повреждения автомобиля, полученного им якобы во время одной из моих поездок.

— На вопрос о том, что за повреждение, мне в ответ прислали мое же фото, сделанное во время закрытия сеанса аренды. Считаю, «повреждение» напоминает скорее едва заметный грязный развод.

Как утверждает Кирилл, других снимков, где было бы видно повреждение, ему не предоставляли. Мужчине лишь пообещали, что с ним вскоре свяжется специалист из отдела безопасности и уточнит детали.

— Я предоставил свой российский номер и месяц терпеливо ждал звонка. Но на днях с карты — как говорится, без суда и следствия — попытались списать 407 рублей, — возмущается Кирилл. — Важно отметить: во время всех поездок у меня работала опция Zero — повышенный «тариф с нулевой ответственностью при ДТП». Если бы я и попал в аварию, ничего не мешало мне ею воспользоваться.

Позицию каршеринга объяснили в переписке со службой поддержки. Если кратко, то пользователь, соглашаясь с условиями аферты, соглашается и с правилами пользования. В договоре присоединения есть пункт 4.2.21: клиент обязан сообщить в службу поддержки о повреждениях, которые обнаружит у авто до начала движения и подписания акта приема-передачи. В случае неисполнения указанной обязанности со стороны клиента последний не вправе ссылаться на то, что такие утраты, недостатки, повреждения, загрязнения возникли до начала использования автомобиля клиентом.

В каршеринговых компаниях неоднократно подчеркивали, что по закону обязанности доказывания вины клиента у сервиса нет. Списать те самые 407 рублей у сервиса пока что не получилось: на карте Кирилла не было достаточно средств. Сейчас мужчина настроен составлять с юристом претензию по факту необоснованного списания средств и, возможно, судиться с сервисом.

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