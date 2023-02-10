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Закрытие пункта пропуска «Бобровники»: как теперь попасть в Польшу из Беларуси

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  • 10.02.2023, 11:17
  • 6,090
Закрытие пункта пропуска «Бобровники»: как теперь попасть в Польшу из Беларуси

Есть три варианта.

Как сообщал сайт Charter97.org, 9 февраля Польша проинформировала, что закроет погранпереход «Бобровники». Именно через него проезжают автобусы и автомобили, которые следуют в Белосток. Издание mostmedia.io рассказывает, как сейчас попасть из Беларуси в Польшу.

Остался последний пункт пропуска

«Бобровники» перестанут пропускать транспортные средства и людей уже завтра: 10 февраля с 12:00. После этого пересечь белорусско-польскую границу можно будет только в двух пунктах пропуска: «Козловичи — Кукурыки» и «Тересполь — Брест».

Оба погранперехода находятся возле Бреста — первый предназначен для грузовиков, второй для автомобилей и автобусов. Обычно здесь собирается очередь из 50-200 легковушек, автобусы же проходят быстро. Однако, после закрытия пункта пропуска «Бобровники», стоит ожидать роста нагрузки.

Эти пограничные переходы используют те, кто едет в Варшаву — отсюда в польскую столицу идет прямая дорога. В Белосток можно попасть на поезде из Тересполя с пересадкой в городе Седльце. Или же доехать до Варшавы и оттуда на поезде.

Через Литву

Добраться до Белостока Можно через Литву. Все еще работает пункт пропуска «Каменный Лог — Медининкай». Обычно там собирается до 30 легковых машин, автобусы проходят быстро.

Из столицы Литвы в Белосток ходят прямые автобусы и поезда — через Каунас и Мариямполе. В пути около 6 часов. Если нужно в Варшаву и время поджимает — между двумя столицами летают самолеты.

Из Гродно проще поехать в Друскининкай — через пункт пропуска «Привалка — Райгардас». Там маленькие очереди из автомобилей и очень быстро проходят автобусы. Из Друскининкая в Белосток ездят автобусы — в пути чуть более 3 часов.

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