Финал «бензоколонки» 1 Максим Трудолюбов

10.02.2023, 11:27

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фото: reuters

Кремлевцы просчитались с нефтью и газом.

Крах «энергетической державы». Нефть и газ купили советским гражданам 20-25 призовых лет жизни в советской атлантиде, годы космических полетов, «Жигулей» (автомобиля, но и пива, хотя пиво, наверное, появилось раньше), спальных районов, песен под гитару и, для избранных, самиздата. Для миллионов людей это были счастливые годы. Большинство сегодняшних россиян, помнящих советское время, помнят именно это время. И это то самое время, культу которого, как и тогда же основанному культу победы, служат 70-летние вожди сегодняшней России.

Тогда была «разрядка» - начались договоры о вооружениях, совместный космос, коммерческие сделки, в том числе нефтяные и газовые. На фоне поведения некоторых стран арабского мира, в 1970-е годы шантажировавших Запад нефтью, использовавших нефть как оружие, брежневский Советский Союз выглядел совсем неплохо. Для СССР нефть и газ были инструментом, но не оружием.

Западные партнеры помогли советским вождям осознать все выгоды такой позиции - зарабатывайте валюту, дайте зарабатывать нам, закупайте зерно, кормите ваших союзников сколько хотите, главное живите мирно. Европейцы, прежде всего немцы, вопреки всем помехам со стороны американцев (американцы все эти 50 лет были против советско-западноевропейского альянса - и сейчас говорят: мы вас предупреждали), вступили с СССР в долгосрочные взаимозависимые отношения и, в итоге, на десятилетия заполучили себе надежного поставщика энергоносителей.

Ельцинские и путинские «элиты», получив брежневское наследие без всяких усилий, приватизировавшие его за гроши, взрастили в себе уверенность, что энергоресурсы - не только инструмент, но и оружие.

Эти люди почувствовали себя всесильными внутри ими же ограбленной и морально униженной страны. Потом они, будучи великими стратегами, перенесли эту самоуверенность (hubris) на весь остальной мир и сейчас находятся в процессе осознания того, что могут не все - в тех самых сферах, в которых считали, что могут все - в военной и энергетической.

Они ломают то самое наследство, которому молятся - космос, авиацию, энергетику. Позицию надежного поставщика, благодаря которой они и могли считать себя энергетической сверхдержавой, они уже сожгли. Но, к сожалению, они еще долго смогут сжигать доставшиеся в наследство ресурсы. Теперь уже не с позиции силы, а как придется - продавать задешево, где купят. А есть еще частные компании и доходы граждан, которые можно отнять.

Поэтому, опираясь только на состояние экономики, предсказать, как долго российский режим еще будет убивать, не представляется возможным. По-моему, срок, оставшийся режиму, зависит от факторов, лежащих за пределами экономической сферы. Это и отношение общества к войне, на которое повлияют новые волны мобилизации. Это и отсутствие механизма передачи власти, которое будет подогревать ситуацию внутри. Есть и совсем нематериальное - чувство тошноты от самих себя, которое могло бы помочь. Но пока, кажется, большинству все нравится (тут не уверен, может быть только половине).

Но тем, кто строит планы на политическое будущее в России, на постпутинское время, стоит исходить из того, что у «следующей России» не будет тех подарков, которые получили нынешние «элиты», не будет финансовой подушки безопасности, а энергетические мосты с миром придется строить заново.

Максим Трудолюбов, t.me

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