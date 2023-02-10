Управделами Лукашенко продает белорусских зубров в Россию

Управделами Лукашенко продает белорусских зубров в Россию9
- 10.02.2023, 11:27
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Стоимость покупки не озвучивается.
Управделами Лукашенко занимается сделкой по продаже белорусских зубров России. Около 18−20 животных для разведения хочет приобрести Башкортостан.
Делегация специалистов из этой российской республики три дня находилась в национальном парке Беловежская пуща, изучала жизнь зубров в естественных условиях, особенности их разведения и содержания.
«По предварительным оценкам планируется приобретение порядка 18−20 особей. Теперь стороны готовы приступить к подготовке и оформлению необходимой для этого документации, так как уже оговорены технические аспекты доставки животных и определены сроки», — сообщили в Управделами.
Стоимость покупки не озвучивается.
Как писал сайт Charter97.org, в Беловежской пуще «переписали» всех зубров. По данным проведенных учетов на начало прошлого года численность зубров составила 703 особи.