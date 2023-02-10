закрыть
10 февраля 2023, пятница, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены в Беларуси продолжат регулировать вручную

1
  • 10.02.2023, 11:51
Цены в Беларуси продолжат регулировать вручную

Как в СССР.

Лукашенко заявил, что «считает ценообразование главной статье договора власти и народа, а также основой справедливого мира».

Об этом диктатор заявил на совещании по ценообразовании.

«Ценообразование — это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас все для этого есть», — сказал он чиновникам, передает его пресс-служба.

Диктатор заявил, что система регулирования цен, введенная в октябре прошлого года требует дальнейшего совершенствования.

Как писал сайт Charter97.org, в октябре прошлого года Лукашенко заморозил цены.

Затем диктатор заявил, что его указ о полном запрете на повышение цен в магазинах, на самом деле якобы не был «полным запретом».

В Беларуси было заведено несколько уголовных дел за «повышение» цен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко