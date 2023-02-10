Цены в Беларуси продолжат регулировать вручную 1 10.02.2023, 11:51

Как в СССР.

Лукашенко заявил, что «считает ценообразование главной статье договора власти и народа, а также основой справедливого мира».

Об этом диктатор заявил на совещании по ценообразовании.

«Ценообразование — это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас все для этого есть», — сказал он чиновникам, передает его пресс-служба.

Диктатор заявил, что система регулирования цен, введенная в октябре прошлого года требует дальнейшего совершенствования.

Как писал сайт Charter97.org, в октябре прошлого года Лукашенко заморозил цены.

Затем диктатор заявил, что его указ о полном запрете на повышение цен в магазинах, на самом деле якобы не был «полным запретом».

В Беларуси было заведено несколько уголовных дел за «повышение» цен.

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