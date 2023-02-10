Не брат ты мне Юлия Петровская, The Insider

10.02.2023, 11:58

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Все усилия Кремля по вербовке боевиков в Сербии для войны в Украине провалились.

В начале этого года ЧВК «Вагнер» попыталась начать вербовку добровольцев на Балканах для операций в Украине. Однако сербские власти тут же заявили о нежелательности любого присутствия этой организации и напомнили потенциальным наемникам об уголовной ответственности. Продвижением образа Вагнера в регионе занимается прокремлевский телеканал RT, сербоязычные телеграм-каналы с тысячами подписчиков, а также не входящие в сербский парламент мелкие радикалы. Некоторые сербские наемники первой волны призывают соотечественников скорее ехать на фронт. Несмотря на активную агитацию, существенного притока бойцов нет, зато есть видео-ролики с участием фейковых «сербских бойцов без боевого опыта».

База для российского влияния

В начале 2023 года Балканы как потенциальный регион для наемничества вновь попали в поле зрения после того, как прокремлевский телеканал RT (находящийся под международными санкциями из-за пропаганды и дезинформации) опубликовал «заманчивое предложение» ЧВК «Вагнер» в своем балканском медиапроекте RT Balkan. Сообщалось, что выплаты в Вагнере составляют 240 тысяч рублей в месяц (сейчас это около 3140 евро), а особо отличившихся ждут награды, вплоть до миллиона рублей (13 тысяч евро). В случае смерти семья получает пять миллионов рублей (около 65,7 тысяч евро), и компания берет на себя все расходы по захоронению и транспортировке тела. Для Балкан с их высокой безработицей это большие деньги.

За участие в иностранных конфликтах граждане Сербии рискуют получить до 10 лет тюрьмы, что хорошо известно и сотрудникам RT Balkan. Однако там посчитали необходимым подробно ознакомить свою аудиторию с условиями сотрудничества с организацией с неясным правовым статусом, которая к тому же находится под санкциями США и ЕС. Помимо сайта, начавшего работу в ноябре, RT Balkan доступен в Telegram, а также в Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и на YouTube. С учетом языкового фактора, этот проект может рассчитывать на аудиторию не только в Сербии, но и в Черногории, Хорватии и Боснии и Герцеговине, а также в любых странах, где проживает экс-югославская диаспора. Скандальное рекламное сообщение было через несколько часов значительно скорректировано, но сразу же получило широкое распространение. Подробные цитаты доступны и сегодня во многих СМИ региона и в соцсетях.

У Сербии за год украинского конфликта укрепился имидж базы для распространения российского влияния и прокремлевских симпатий в регионе. Сербия – одна из немногих стран, где после начала российского наступления в Украине проходили митинги в поддержку политики Кремля и где периодически появляются граффити с изображением Владимира Путина и символов Z и V.

Обычно президент Сербии Александр Вучич не препятствует пророссийским мероприятиям и дезинформации в сербских проправительственных СМИ, активно распространяющих ключевые кремлевские тезисы о причинах и ходе СВО, примитивную антизападную пропаганду и цитаты из программ вроде «Соловьев Live». Близкие к сербским властям таблоиды после начала войны опубликовали сообщение, что «Украина атаковала Россию», и этот фейк до сих пор доступен читателям. Однако, когда разгорелся скандал с рекрутингом ЧВК «Вагнер» в Сербии (озабоченность по этому поводу уже высказывали США), Вучич поспешил поставить точку, публично осудив рекламу военизированной группировки и напомнив потенциальным наемникам об уголовной ответственности.

«Что вы делаете? Зачем зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим законам?», – возмутился сербский лидер в эфире одного из подконтрольных телеканалов.

Провал Пригожина

В интернете в последнее время появляются новые фотографии «сербских бойцов». Но установить достоверность таких снимков не удается. Их лица, как правило, закрыты, а российские СМИ не часто балуют читателей подробностями подвигов «славянских братьев». Белградские аналитики, опрошенные TheInsider, оценивают шансы Вагнера набрать новых наемников на Балканах очень скромно. Кто-то говорит о нескольких десятках возможных бойцов, кто-то о сотнях. В любом случае, отмечают они, это не может существенно повлиять на боеспособность подразделений.

Прогнозировать масштабы притока новых сербских боевиков в Донбассе не спешат и бывшие добровольцы. «Я не стал бы спекулировать о конкретных цифрах. Дело не в том, будут ли это сотни или тысячи человек, а в том, что конфликт в Украине уже достиг масштабов операций Второй мировой войны и грозит сжечь всю планету», - делится мнением с The Insider Радомир Почуча, бывший пресс-секретарь антитеррористического подразделения МВД Сербии, получивший на родине условный срок за участие в боевых действиях на Востоке Украины. Собеседник сомневается, что у «Вагнера» есть какое-то присутствие в Сербии:

«Это боевое подразделение, и у него нет сложной логистики. Сербия превратилась в разведывательную площадку для различных служб из-за своей геополитической специфики. Конечно, тут работают и представители российских структур, но не думаю, что есть и «вагнеровцы».

Почуча, потерявший друга в рядах «Вагнера» в Сирии, не слышал, чтобы кто-то из его знакомых по Донбассу примкнул к пригожинским формированиям на Востоке Украины.

Российская пропаганда часто использует образ «сербских братьев» и Сербии как исторической союзницы России, проводя аналогии между балканскими спорами и конфликтами с ситуацией вокруг Украины. Это заметно и по работе провагнеровских сербоязычных телеграм-каналов и прочих интернет-площадок. Так, «Slovenski Medved», у которого более пяти тысяч участников, регулярно и подробно информирует о боевых успехах ЧВК в Украине и периодически публикует пропагандистские сообщения вроде того, что «от победы России зависит будущее Косово» или «Черногория – это Сербия, Украина – это Россия».

Радикальные «художники»

Продвижением позитивного образа «Вагнера» на Балканах занимаются и мелкие радикальные организации «Народный патруль» и «Сербские правые». Обе группы привлекли к себе внимание из-за граффити в Белграде в поддержку «Вагнера». Так, на создание одного из муралов радикальных художников из «Сербских правых» вдохновила фотография со Дня Героев Отечества в Кремле, на которой Владимир Путин стоит вместе с «вагнеровцами» Уткиным, Трошевым, Богатовым и Кузнецовым.

Лидер «Сербских правых» Миша Вацич регулярно оказывается в центре скандалов. Так, на встрече итальянских правых в 2021 году он приветствовал собравшихся жестом, напоминающим фашистское приветствие. А год назад он приехал в сербский Центризбирком сдавать подписи за свое выдвижение в президенты на машине с российскими номерами, флагами Сербии и РФ и символом Z. По итогам голосования он получил наихудший результат – 0,9%, но это не мешает ему выглядеть полезным в глазах Кремля. Он был приглашен в качестве международного наблюдателя на сентябрьских референдумах о независимости нескольких оккупированных украинских областей.

За голосованием Вацич наблюдал в лагере беженцев в Волгограде, о котором до этого, вероятно, не слышал, поскольку дважды назвал Волвоградом. Напомним, что сами сербские власти не признали ни результаты этих референдумов, ни аннексию Крыма 2014 году, а также осудили вторжение в Украину в 2022 году.

W-граффити рисует и «Народный патруль» Дамьяна Кнежевича, который известен националистической, антиимигрантской и антинатовской риторикой. В декабре Кнежевич вместе с главой русско-сербской организации «Орлы» Александром Лысовым и представителем «Орлов» в Сербии Зораном Лекичем побывал в Вагнер центре в Санкт-Петербурге. В подарок он привез сербский флаг, который до этого использовался во время акций в поддержку СВО в Белграде. Лысов, называющий себя резидентом Вагнер центра, утверждает, что между ним и Кнежевичем уже «несколько лет развивается тесное сотрудничество».

Постановка «Сава и Дунай»

Ускорить приток наемников на фронты Новороссии и создать видимость славянского братства призваны и недавние видео-сюжеты с участием двух «добровольцев без боевого опыта» с незамысловатыми позывными «Сава» и «Дунай». Рассмотреть лица мужчин в военной форме с оружием мы так же не можем - они в балаклавах (у одного не видно даже глаз). Через не владеющего сербским языком переводчика по кличке «Викинг» они вкратце сообщают о том, что довольны условиями службы в «интернациональном» батальоне имени Судоплатова, который был сформирован осенью в Запорожской области. По их словам, они прибыли по зову сердца, и полагают, что если бы не было угрозы уголовного преследования в Сербии, приехало бы намного больше добровольцев.

«Сава» и «Дунай» крайне скупы на высказывания и трудно понять, произносят ли они в действительности эти слова или же это монтаж. Интервью в основном дают не они, а «Викинг», который представил сербов как «стрелков», которые раньше «служили в сербской военной полиции». «Викинг» договорился до того, что от войны в Украине зависит освобождение всех европейских стран и будущее (албанонаселенного) края Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Эту мысль со ссылкой на «Саву» и «Дуная» тиражирует и провагнеровские каналы вроде «Slovenski Medved», хотя сами они этого не говорили.

В другом сюжете «Сава» и «Дунай» более многословны, и их голоса звучат иначе. Они повторяют избитые штампы вроде того, что «вместо Украины воюет НАТО», что «все проблемы создал Запад и его политический эстеблишмент в Киеве». Их мысли опять в основном пересказывает «Викинг». По его оценке, в СВО могут принимать участие сотни иностранцев, а в их батальон «хотят приехать около 15 сербов, пять-шесть македонцев и по несколько человек из других славянских стран.

«Викинг», настоящее имя которого Андрей Родионов, возглавляет движение «Русско-славянское объединение и возрождение», которое, как сказано на его сайте, выступает против «западнического глобализма, материализма и мультикультурализма». Среди заявленных целей – объединение и возрождение коренного государствообразующего русского народа, возрождение исторической Великой России и создание Союзного славянского государства в авангарде с великой Россией.

Амбициозная организация зарегистрирована по адресу: Севастополь, ул. Горпищенко. 51 кв. 31. Сам же Родионов, прежде чем осознал себя борцом за великое славянское государство, занимался розничной торговлей предметами антиквариата.

Мутный снайпер-журналист

Амбициозные планы и у самого известного сербского наемника первой волны, снайпера Деяна Берича. Он ведет на YouTube собственный канал с 100 тысяч подписчиков. В последнее время Берич агитирует сербов ехать на войну и продвигает позитивный образ «Вагнера». До зимних Олимпийских игр 2014 года он работал в Сочи на строительстве Олимпийской деревни, а потом уехал в Крым и на Донбасс. Берич часто рассказывает о своих боевых заслугах и ранениях, однако достоверных сведений об этом нет. Так, он утверждает, что воевал в Славянске под руководством Стрелкова (Гиркина) и был в Донецком аэропорту. Стрелков отрицает службу Берича под его командованием. Он же все активнее поливает грязью Стрелкова, обвиняя его в том, что тот лично приказывал ему убить командиров ДНР и пытался «отравить воду ртутью».

Берич находится в конфликте со многими сербскими добровольцами первой волны и донбасскими командирами. Так, Игорь Безлер называет его «п…болом» и «чучелом, раздутым пропаг…нами разного типа». Знающие его бывшие наемники говорят, что тот все время выставляет себя значимым персонажем, а на деле жадный до денег лжец, побирающийся то на оружие, то на медикаменты. К слову, деньги он собирает на paypal.me/DekiZN.

Скандальный образ не помешал снайперу Беричу в 2019 году аккредитоваться при МИДе и вступить в 7-минутный диалог с пресс-секретарем Марией Захаровой в качестве корреспондента Politrussia.com. За этим патриотическим сайтом стоит Руслан Осташко, связанный с администрацией президента и получивший, судя по расследованию Алексея Навального, госкантрактов на 100 млн рублей. В качестве знатока донбасских реалий Берича привлекает и связанное с создателем «Вагнера» Евгением Пригожиным РИА ФАН.

В одном из своих последних видеосюжетов Берич рассказывает сербской аудитории, что у «Вагнера» есть своя артиллерия и авиация, и что ЧВК якобы получает от минобороны все необходимое. Берич призывает ехать на Донбасс прежде всего артиллеристов с опытом службы в сербской армии или ЮНА, прекратившей существование 30 лет назад с распадом СФРЮ.

«Если вы артиллерист и офицер, приезжайте. Сейчас вы нужнее всего. Не закрываем двери ни перед кем. Но если у вас есть хронические заболевания, не приезжайте. В противном случае вас выкинут», - объясняет он. Берич призывает потенциальных наемников писать лично ему:

«Вас встретят и отвезут туда, где подписываются договоры!». Он утверждает, что через три месяца вернут деньги за билеты, а через 6 месяцев можно будет получить российское гражданство. «Пока вы на полигоне, зарплата составляет 110 тысяч рублей, а если в зоне боевых действий, то 220 тысяч. Все выплаты документируются. Получаете деньги и делаете с ними, что хотите!».

На что надеются сербские власти

По украинским данным, на Донбассе с 2014 года могли побывать до нескольких сот сербских наемников. В свою очередь, сербские власти никогда не обнародовали соответствующие данные. В последние годы более 30 граждан Сербии оказались под судом за участие в украинском конфликте, но реальные сроки получили лишь несколько человек. Обычно наемников приговаривают к небольшим уловным срокам.

Белградский эксперт, пожелавший, чтобы его имя не упоминалось в контексте наемничества, рассказывает The Insider, что «Вагнер» брал наемников с Балкан еще со времен Сирии:

«Это были серьезные люди с боевым опытом в Ираке или Афганистане, Конго, Либерии и т.д.. Те, кто ездил в Донбасса в 2014-2022 годах, а их было не более 100-150 за все эти годы, просто смешны. Я не ожидаю, что регион станет рассадником наемников. Сербские власти не могут запретить им ездить в Россию. Они надеются, что те попросту сгинут в Украине или не вернутся. Те, кто до сих пор выезжал за пределы страны в качестве наемников, либо погибли, либо остались где-то, большинство вернувшихся были осуждены. У «Вагнера» нет физического присутствия в Сербии, но вся основная работа делается через несколько ультраправых группировок. Потенциальных наемников мало, и очень вероятно, что правительство Вучича будет жестко относиться к ним сейчас, поскольку Белград все больше отдаляется от России».

Юлия Петровская, The Insider

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