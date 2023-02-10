Российское командование уничтожило в Украине элиту армии РФ 5 10.02.2023, 12:04

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Все операции ВДВ провалились.

За год войны в Украине страна-агрессор Россия понесла большие потери. Однако наибольше пострадали Воздушно-десантные войска государства-террориста. Военное командование практически уничтожило элиту своей армии. Все операции этого подразделения на фронте провалились.

Об этом говорится в Telegram-канале «Досье шпиона». Отмечается, что до 24 февраля прошлого года, когда РФ вторглась в Украину, ВДВ были способны справится с наиболее сложными и специфическими задачами.

«Я убежден, на протяжении практически года, вследствие неумелого управления и постановки невозможных к выполнению задач, командование «СВО» системно и основательно уничтожало собственные, наиболее боеспособные подразделения. Первый ассоциативный пример – операция по захвату аэропорта Гостомеля», – пишет автор паблика.

По его словам, операция была основана исключительно на вертолетном десанте и тем самым она была обречена на провал еще на этапе планирования. Дело в том, что российское командование недооценило всю мощь Вооруженных сил Украины, которые дали должный отпор оккупантам. В том бою фиксировалась массовая гибель захватчиков.

«К исполнению приказа были привлечены одни из лучших – десантники 11-й гв. десантно-штурмовой бригады. Причем, стоит заметить, что согласно ретроспективных отчетов международных военных экспертов, если бы операция была продумана более тщательно, с соответствующим привлечением сил со стороны руководства РФ, она бы имела высокие шансы на успех», – отмечается в сообщении.

Практически то же самое случилось с десантом, который пытался захватить аэропорт Василькова в Киевской области. Военные РФ не получили поддержки, что и привело к провалу операции.

«Приблизительно в эти же даты, тяжелые потери несли военнослужащие 331-го гв. парашютно-десантного полка. Включительно с погибшим командиром полка – полковником Сергеем Сухаревым. Далее была неудачная попытка атаки на Николаев и подрыв штаба в Изюме, в результате которого, погибло множество военнослужащих ВДВ РФ, включительно с генерал-майором Симоновым», – утверждает автор канала.

По его словам, у всех этих операций есть схожие параметры – на подразделения ВДВ возлагались несвойственные им задачи, что и привело к массовым потерям среди личного состава.

«В итоге, «козлом отпущения» был выбран командующий ВДВ генерал-полковник Сердюков. Именно он был наказан за чрезвычайно высокие потери и невыполнение поставленных задач. В дальнейшем, командующим был назначен генерал-полковник Теплинский, что в целом, никак не повлияло на дальнейшую судьбу военнослужащих ВДВ. Их так же продолжили отправлять на «самоубийственные операции». Теплинский же, имея в голове ту «черту потерь», которую ему бы не хотелось переступать, разругался с начальником генерального штаба генералом Герасимовым, вследствие озвученных требований последнего, по привлечению сил ВДВ к наступательным операциям. Понимая потенциальную катастрофу и объем возможных потерь для ВДВ, Теплинский принял решение «умыть руки», – говорится в публикации.

Таким образом, на сегодняшний день, подразделения ВДВ РФ мало чем отличаются от обычного подразделения Сухопутных войск. По факту они используются так же как регулярные войска.

«Если ранее, ВДВ состояло на 90% из высокопрофессиональных и мотивированных контрактников, то на данный момент, войсковые части доукомплектовываются молодыми и необученными мобилизованными, которые едва ли понимают что такое армия. В интернете гуляет множество видео, на которых военнослужащие ВСУ берут в плен «молодых-зеленых» мобилизованных, которые представляются условным «псковским десантником». Куда им до былого величия Воздушно-десантных войск», – резюмировал автор.

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