«В Беларуси, с ее старыми советскими нормами, такое просто невозможно» 10.02.2023, 12:11

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Сергей Хомчановский

Фото: Lukas Balandis/BNS nuotr./15min.lt

Как белорус открыл бистро в Вильнюсе.

Сергей Хомчановский – управляющий и совладелец вильнюсского бистро Lagom – переехал в столицу Литвы из Беларуси чуть больше года назад, за месяц до начала войны в Украине. С его истории «Салідарнасць» начинает совместную с By_mapka серию статей про белорусский бизнес за рубежом: победы, трудности и поддержку друг друга в эти непростые времена.

Сергей работает в сфере гостеприимства с 2009 года. В Беларуси он был менеджером различных проектов: ресторанов Spoon, Le Gosse, Cafe de Paris и Prokopiev catering. В последний год жизни в Минске управлял ночным клубом Madmen.

В 2018-м Сергей стажировался в Осло в ресторане Maaemo, который имеет три звезды «Мишлен» и входит в топ-50 лучших ресторанов мира.

– Изначально я работал там на кухне, – рассказывает он. – Но после договорился о стажировке в зале. Надо сказать, что это был довольно уникальный опыт.

Про переезд в другую страну ресторатор серьезно задумался в 2019 году, поскольку не мог реализовать тот проект, который задумал в Беларуси. Сергей всегда хотел открыть свой ресторан именно с открытой кухней, а в Беларуси, с ее старыми советскими санитарными нормами, такое просто невозможно.

– К тому же, если говорить про сам рынок, то в Беларуси огромная разбежка между богатыми и бедными, нет среднего класса. Понятно, что после августа 2020-го все эти белорусские нюансы сильно, скажем так, ускорились, но окончательно я приехал в Вильнюс чуть больше года назад, в январе 2022-го.

«Один эстонец мне рекомендовал обратить внимание на Литву»

Бистро Lagom. Фото: Lukas Balandis/BNS nuotr./15min.lt

Бистро Lagom открылось 4-го марта 2022 года. Изначально оно планировалось на последние дни февраля. Но, когда началась война, Сергей и его компаньоны занимались помощью друзьям, которые находились в Украине и пытались оттуда уехать, поэтому открытие заведения пришлось отложить.

Собеседник «Салiдарнасцi», вспоминая историю переезда, также рассматривал варианты Польши и Эстонии. В последней у него живет близкий друг, известный эстонский шеф. От него бизнесмен много узнал о внутреннем рынке этой уютной балтийской страны и даже получил электронный ВНЖ Эстонии.

– Но как-то, встретившись с другим эстонцем, я услышал от него, что Вильнюс – интересный город, а Литва, учитывая, как она развивается, довольно привлекательная страна для инвестиций. Он сказал, что очень любит Таллин, но рекомендовал обратить внимание на Литву.

В сентябре 2021 года в Беларуси арестовали друга Сергея, который впоследствии получил три года «химии». Это стало последней каплей для того, чтобы Хомчановский и его супруга уехали из страны.

К переезду, несмотря на кажущуюся спешку, они подошли с холодной головой. Для начала решили съездить в Вильнюс, пообщаться с друзьями, которые уже жили там и, возможно, попробовать открыть компанию на месте.

Уже в Вильнюсе Сергей просто загуглил «как открыть компанию в Литве», выбрал одного из пяти юристов, встретился с ним и впоследствии завершил эту процедуру.

– Звучит так просто, потому что с литовцем это сделать намного быстрее, – объясняет бизнесмен. – Это было осенью 2021-го.

Затем Сергей и его бизнес-партнеры занялись поиском помещения, а после подписания договора аренды начался ремонт и поиск подходящей мебели.

Собеседник рассказывает: из-за ограничений на перемещение между Литвой и Беларусью, он почти каждую неделю летал в Вильнюс из Варшавы или Москвы. Ему хотелось поскорее открыть ресторан.

«В Литве все процессы оптимизированы. Не было каких-то моментов с хитростью или обманом»

О процессе оформления бизнеса в Литве у Сергея остались только положительные воспоминания:

– Здесь все процессы оптимизированы. Есть Центр регистров, где регистрируется абсолютно все: компании, бизнесы и прочее. Делается это довольно быстро и просто – одной подписью.

Да, у меня на тот момент не было литовской резиденции, и это было немного сложнее. Но удивило то, как все происходило оперативно и понятно. До сих пор удивляет отношение государственных органов к предпринимателям.

Хомчановский вспоминает, как был ИП в Беларуси с 2018 по 2022 год. Он, работая в сфере гостеприимства, мог зарабатывать довольно неплохие деньги и платил хорошие налоги. Тем не менее, по словам бизнесмена, не понимал некоторых нюансов в официальных документах и в декларациях, и всегда обращался за помощью к бухгалтерам. В Литве же третье лицо ему для этого не нужно.

– Здесь незнание литовского никак не ухудшает твое положение. Можно говорить по-английски. Если вы говорите по-русски, то в нынешней ситуации это, конечно, ощутимо, но все равно с вами будут вести диалог. То есть, здесь всегда пытаются помочь, – рассказывает про еще один плюс литовской системы совладелец Lagom. – В целом, не было каких-то моментов с хитростью или обманом, а владелец помещения, которое мы нашли, даже сам по возможности помогал решать какие-то вопросы.

«Мы отправили наш план помещения, фактически нарисованный от руки»

Белорусские бизнесмены часто жалуются на проверки со стороны контролирующих госорганов или «санстанции». Вот как обстоят с этим дела в Литве.

– Когда мы переходили к согласованию ветеринарного разрешения – это то, что в Беларуси выдает та самая санстанция – нужно было отправить контракты с компаниями, с которыми мы работаем и отправить наш план помещения. Любопытно, что мы отправили этот план, фактически просто нарисованный от руки, – рассказывает Сергей.

В Литве, по его словам, ты не ждешь пока к тебе кто-то придет и тебя проверит. Первый год, а может и первые два, тебя вообще никто не трогает – становись на ноги, веди бизнес. Если что-то будет не так, тебе об этом скажут.

У ресторатора изначально была идея другого меню. Но оно не подходило, и ему сказали, что для такого маленького помещения эту еду готовить нельзя:

– Мы немного изменили меню – и все. Процесс получения документов занял меньше месяца. С лицензией на алкоголь было также быстро. То есть, повторюсь, все вопросы решаются довольно понятно и оперативно.

«Lagom – это ни больше, ни меньше, а именно то, что нужно. Это шведская концепция жизни»

Сама концепция Lagom стала интересна бизнесмену после той самой стажировки в ресторане с тремя звездами «Мишлен» в Осло. Lagom – шведское слово, которое можно перевести как «то, что нужно», «достаточно», «умеренно».

– Это шведская концепция жизни, которая означает, что люди не кичатся своими богатствами или достоинствами, а живут в меру своих возможностей, – рассказывает Сергей. – Когда я работал в Норвегии, у нас были коллеги-шведы, которые часто употребляли это слово. А когда я у них спрашивал, что оно обозначает, они говорили: «Ни больше, ни меньше, а именно то, что нужно».

В отношении еды бизнесмену нравится эта концепция еще и потому, что в Lagom не готовят то, что не любят сами работники заведения:

– Это та еда, которая нравится нам и которую мы понимаем: смесь французской, испанской и итальянской кухонь.

В интерьере преобладает скандинавский минимализм: всего лишь парочка картин, минималистичные люстры, никакого нагромождения на столах. Концепцию заведения Сергей формулирует следующим образом:

– У нас современное городское бистро. Эту еду можно съесть как на обед или вечером после работы, так и во время свидания или семейного торжества.

«Есть постоянные клиенты, которые нашли нас через карту белорусского бизнеса за рубежом»

Про сервис By_mapka Сергею и его компаньонам рассказали одни из первых гостей нового бистро, поэтому информация о заведении появилась на сервисе фактически с самого открытия Lagom.

– Первые месяцы белорусы составляли процентов девяноста от наших клиентов, – вспоминает бизнесмен. – Сейчас их намного меньше.

Я не буду скрывать, что мы довольно популярное бистро. У нас высокий рейтинг в Google, и поэтому теперь где-то шестьдесят процентов наших клиентов – литовцы. Белорусы, украинцы и русские составляют процентов тридцать. Остальные десять процентов – это туристы или иностранцы, приезжающие в Вильнюс.

By_mapka также помогала Сергею и его супруге справляться с первым шоком после эмиграции.

– Конечно, Литва, хоть и близкая в какой-то степени нам страна, но мы понимали, что о нас никто здесь не знает. Для меня это был большой стресс. А тут мы узнали, что существует такой сервис, где моя супруга могла найти, куда ей сходить на маникюр, а мы могли бесплатно себя прорекламировать.

Первые пару месяцев спрашивали у гостей, откуда они о нас узнали, и тремя самыми популярными ответами были «сарафанное радио», Google и «через By_mapka».

У Lagom, по словам Сергея, до сих пор есть постоянные клиенты, которые приходят каждую неделю, и это люди, которые нашли заведение через карту белорусского бизнеса за рубежом:

– В целом, могу сказать, что белорусы, которые живут в Вильнюсе, прекрасно знакомы с этим сервисом. И это то, что я бы порекомендовал сделать каждому белорусу-бизнесмену за границей: зарегистрироваться там. От этого точно будет плюс. Потому что белорус белорусу белорус.

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