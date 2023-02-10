Белoрусов некому лечить и учить 3 10.02.2023, 12:14

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В стране катастрофически не хватает важных специалистов.

Количество вакансий в Общереспубликанском банке продолжает расти и уже почти достигло ста тысяч, тогда как резюме тех, кто ищет работу, в 10 раз меньше.

Журналисты «Белсата» посмотрели, кого ищут и какие зарплаты предлагают.

На сегодняшний день в Общереспубликанском банке вакансий размещено 99 953 предложения работы. Начиная с весны 2022 года количество вакансий росло. Сейчас процесс немного замедлился (в декабре 2022 года на сайте насчитывалось 100 088 вакансий).

За последний месяц в банк вакансий добавились 64 780 предложений работы – это на 16 353 вакансии больше, чем число за декабрь 2022 года. Количество размещенных там резюме существенно меньше: ищут работу 9 269 человек (в конце 2022 года их число было меньше – 8 556).

Лидером по количеству вакансий остается Минск – здесь требуется 25 878 специалистов. Затем идет Минская область (15 408), Гродненская (12 933), Гомельская (12 550), Брестская (11 885), Витебская (11 723), Могилевская (10 387).

Отметим, что сегодня в Беларуси, чтобы устроиться на работу в государственное учреждение, нужно пройти проверку у силовиков и КГБ. Существуют так называемые серые и черные списки. Часто на работу людей с протестным или «неблагонадежным» бэкграундом боятся брать и частники. Поэтому много квалифицированных специалистов – медиков, преподавателей и т.д. – просто не могут никуда устроиться и вынуждены уезжать из страны, чтобы прокормить себя и свои семьи.

Катастрофа с медиками

Тенденция прошлого года – нехватка медиков – продолжается и в этом году. Так, на декабрь 2022-го насчитывалось 6 286 вакансий. В феврале 2023-го их число выросло до 6 330. Проблема дефицита медицинских кадров не преодолевается, а только усугубляется.

Самую большую зарплату в этой сфере предлагают главврачу в городском поселке Ушачи (Витебская область) – 3 900 рублей. Затем – терапевту на 1,5 ставки в Капцевичском психоневрологическом доме-интернате для пожилых и инвалидов (Гомельская область) – 2 733 руб.

Наименьшую зарплату на 1 ставку предлагают врачу-специалисту (педиатр, психиатр, невролог, врач общей практики) в Большой Берестовице (Гродненская область) – 550 рублей. На такую же зарплату ищут специалистов в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Куда делись водители и где взять руководителей?

Проблема нехватки водителей в Беларуси тоже перетекла с прошлого года. Так, если в декабре мы нашли 6 261 вакансию, то на начало февраля их количество увеличилось до 6 593. Наибольший заработок – 3 000 рублей – предлагают водителю большегрузов на международных перевозках. Наименьший – 550 рублей – получит водитель школьного автобуса в Буда-Кошелево.

Похожая ситуация и с руководителями: в декабре мы нашли 1 016 вакантных мест на руководящие должности, в феврале 2023-го – 1 106 вакансий.

На зарплату 4 000 рублей ищут руководителя управления маркетинга с хорошим английским языком в «Керамине». Самую большую зарплату предлагают председателю правления «Статусбанка» – от 5 000 до 11 000 рублей. Требования к кандидатам жесткие – опыт руководящей работы от 10 лет плюс свободное владение английским языком. Проблемы с кадрами также наблюдаются в Банке развития Беларуси. Здесь с августа прошлого года ищут и никак не могут найти заместителя председателя правления с зарплатой до 12 000 рублей. В общей сложности работодатель ищет 30 специалистов, в том числе на руководящие должности.

Также большую зарплату – 9 100 рублей предлагают заместителю директора в «Озон ретейл». Основное требование к претенденту – доскональное знание турецкого и английского языков, а также опыт управления сетью розничных магазинов одежды.

Растет спрос на строителей

Заметили рост числа вакансий строительного профиля. На сегодняшний день требуется 871 специалист. В прошлом году количество вакансий с апреля уменьшалось и дошло в декабре до 793.

Максимальный заработок 2 600 рублей обещают мастеру ремонтно-строительных работ в «Мостострое» (Гродно). Заработок 2 000–2 500 рублей предлагают слесарю-ремонтнику сельскохозяйственного и промышленного оборудования на Березовском мотороремонтном заводе.

Наименьшая зарплата в этой сфере – 554 рублей, столько обещают платить работнику в Жлобинском ПМС.

Белoрусских детей некому учить и воспитывать

Наблюдается постоянная нехватка педагогических кадров. Так, на сегодня находим 379 вакансий учителя. В декабре их было 355. Сразу 16 специалистов на зарплату 2 000–3 000 рублей ищет частная международная школа в Минске. Требования высокие: владение нормами английского языка на высоком профессиональном уровне (соответствующем уровню носителей языка), опыт работы в системе международных школ Quality school international.

Среди государственных учреждений образования наибольший заработок – 1200 рублей обещают учителю начальных классов в средней школе № 114 Минска.

Наименьший заработок – 554 рублей предлагают учителю Прудковской школы Мозырского района.

Остается проблема с воспитателями в детских садах. В феврале мы находим 637 вакансий, а в декабре их было 622. Наибольшая зарплата здесь – 1150–1250 рублей – для старшего воспитателя в брестском Центре развития футбола. Зарплату 1040–1250 рублей обещают также воспитателям в детском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Минске. Здесь требуется три специалиста, но каждому придется работать на 2,25 ставки.

Наименьший заработок – 554–700 рублей предлагают воспитателям в детских садах Гродно и Горок. Отметим, что в районных детских садах проблема с кадрами стоит острее.

Что там в IT?

Согласно информации dev.by, в ноябре 2022 года в отрасли работали 5,5 тысячи специалистов. Это на 30% меньше, чем в мае 2022-го, и на 22% меньше, чем год назад, в ноябре 2021-го. Доля самых высокооплачиваемых IT-специалистов снизилась с 10,4% (в мае 2022-го) до 8,4% к концу 2022-го. Медианная зарплата айтишников в ноябре 2022-го оказалась минимальной за последних два года – 3,8 тысячи рублей.

Такое сокращения белoрусского IT-сектора и падение медианной зарплаты объясняется оттоком специалистов, в том числе высококвалифицированных, исходом IT-компаний в другие страны. Известно, что некоторые IT-компании ставят условием дальнейшего сотрудничества со специалистом его релокацию из Беларуси.

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