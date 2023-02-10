«ВСУ расстреляли атакующих, как в тире» 10.02.2023, 12:18

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Гиркин рассказал о провальной попытке наступления РФ под Угледаром.

Российский диверсант, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) признал поражение и огромные потери путинской армии под Угледаром, передает dialog.ua.

В провале на Донбассе он обвинил командование: «Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются полными кретинами, образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее».

По его словам, на Угледарском направлении потеряно более 30 единиц бронетехники, у танкистов - многие десятки погибших. Морпехов, спецназовцев и мотострелков уничтожено еще больше.

«Все эти потери оказались «односторонними» - украинцы расстреляли атакующих, «как в тире»,- проскулил Гиркин.

Но это еще не все. Не меньшим провалом обернулась попытка РОВ в очередной раз прорвать оборону ВСУ на подступах к Авдеевке.

«Наши военачальники привычно послали на убой по знакомой местности в Донецкой «промке» на Авдеевку «переименованные в ВС РФ» батальоны бывшей НМ ДНР и добровольческие подразделения.... Угробили еще две роты штурмовой пехоты безрезультатно», - рассказал диверсант.

Так, не успев начаться, закончилось широко анонсированное наступление российской армии на всем Донецком фронте. А сегодня, 10 февраля, с раннего утра начался массированный обстрел территории Украины всеми видами ракет и БПЛА.

«Россия потерпела сокрушительное поражение под Угледаром, и сегодня снова мстит ракетными ударами по гражданским за немощь собственной армии», - поясняют действия страны-агрессора РФ украинский журналист Денис Казанский.

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