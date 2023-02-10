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Ученые назвали требующий минимальных усилий способ сохранить молодость

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  • 10.02.2023, 12:26
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Ученые назвали требующий минимальных усилий способ сохранить молодость

В Колумбийском университете научились эффективно замедлять старение.

Столетиями ученые бьются над одним из главных вопросов — как замедлить старение. Исследования проводятся в разных плоскостях, однако новые результаты показывают, что снизить скорость старения человека возможно даже при минимуме усилий, пишет Bloomberg.

В новом рандомизированном контролируемом исследовании ученые из Колумбийского университета два года наблюдали за двумя группами реципиентов. Первая — придерживалась диеты с ограничением калорий на 25%, а вторая — соблюдала обычную диету.

До начала исследования и после его окончания ученые изучили биомаркеры в ДНК добровольцев, которые, как известно, меняются с возрастом. Результаты оказались весьма приятными. Ученые заметили, что у реципиентов, которые соблюдали диету с ограничением калорий, темпы старения замедлились на 2-3%. Ученые также использовали данные из более раннего исследования и обнаружили, что этот показатель соответствует снижению риска на 10-15% и аналогичен тому, который испытывает курильщик, когда отказывается от вредной привычки.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Колумбийского центра старения Батлера, в данный момент ученые не могут сказать, является ли долгосрочное ограничение калорий целесообразным для большей части населения планеты.

В то же время ученые отмечают, что результаты их исследования свидетельствуют о том, что замедление человеческого старения все же возможно. Кроме того, результаты также дают ученым представление о видах эффектов, которые могли бы стать позитивным бонусом для людей, которые практикуют прерывистое голодание или ограниченное по времени питание.

В данный момент команда продолжает исследование, чтобы понять, может ли замедление темпов старения в краткосрочной перспективе иметь долгосрочные последствия для здорового старения.

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