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Зеленский, возвращаясь в Украину, встретился с Дудой

  • 10.02.2023, 12:28
  • 1,942
Зеленский, возвращаясь в Украину, встретился с Дудой
Фото: prezydent.pl

Украинский и польский президенты разговаривали более двух часов.

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь в Киев после посещения Лондона, Парижа и Брюсселя, встретился в Жешуве с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Сообщается, что главы Украины и Польши общались более двух часов. Президенты обсудили формирование повестки перед ближайшим саммитом НАТО в Вильнюсе.

«На следующей неделе Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этих мероприятий очень важен», — заявили в канцелярии.

Также среди тем были ситуация на фронте, безопасность в регионе и санкции против России. Зеленский рассказал Дуде о своем визите в Европу и поблагодарил за помощь Варшавы.

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