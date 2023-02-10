Зеленский, возвращаясь в Украину, встретился с Дудой
- 10.02.2023, 12:28
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Украинский и польский президенты разговаривали более двух часов.
Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь в Киев после посещения Лондона, Парижа и Брюсселя, встретился в Жешуве с польским президентом Анджеем Дудой.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши.
Сообщается, что главы Украины и Польши общались более двух часов. Президенты обсудили формирование повестки перед ближайшим саммитом НАТО в Вильнюсе.
«На следующей неделе Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этих мероприятий очень важен», — заявили в канцелярии.
Также среди тем были ситуация на фронте, безопасность в регионе и санкции против России. Зеленский рассказал Дуде о своем визите в Европу и поблагодарил за помощь Варшавы.