Чалый: Лукашенко идет глубоко в грязь 10.02.2023, 12:52

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Сергей Чалый

После поездок диктатора в ОАЭ и Зимбабве белорусы будут лишь беднеть.

Аналитик Сергей Чалый прокомментировал визит Лукашенко в Зимбабве, пишет «Салiдарнасць»

Он приводит в пример публикацию зимбабвийского СМИ. Там пишется, что Лукашенко приезжал в страну за литием. В частности, он пообещал местным властям построить заводы по переработке лития в случае предоставления литиевых концессий.

— Всех удивило, насколько полноценно было освещено про поставку тракторов в Зимбабве, и совсем ничего при этом не говорилось о первом визите Лукашенко в ОАЭ.

Только на обратном пути Лукашенко смог встретиться с президентом Эмиратов. Думаю, он договаривался об этой встрече изначально, но, наверное, ему поставили условие: приехать с конкретными договоренностями из Зимбабве.

То есть Эмираты во всей этой схеме есть по определению. Даже в официальном сообщении относительно заключенных договоренностей есть как минимум одна компания, зарегистрированная в Эмиратах, а точнее в специальной свободной экономической зоне, основная задача которой как раз торговля сырьем, золотом, алмазами.

Это фирма, конечным бенефициаром которой является, вероятней всего, авторитетный белорусский бизнесмен Зингман, который по совместительству является консулом Зимбабве в Беларуси, – сказал Чалый.

Аналитик считает: главной задачей Лукашенко во всех этих схемах является постредничество, поскольку денег у него нет. Его сотрудничество очень важно, поскольку он не боится взять на себя репутационную грязь, ведь его отношения с цивилизованным миром безнадежно испорчены.

— Выстраивается нелицеприятная штука, которая требует личного вмешательства Лукашенко, хотя раньше было достаточно посредников в качестве бизнесменов.

При этом мы видели, что в этих переговорах участвовали два сына Лукашенко, и это означает, что там есть такие вещи, которые нельзя поручить в рамках официальной политики.

То есть степень доверия должна быть очень высокой, чтобы не допустить, чтобы этим занимались публичные персоны вроде чиновников, министерств, организаций.

Здесь важно, что это сознательное решение идти в грязь, причем надолго, безнадежно и глубоко.

В этом смысле мы можем посмотреть на Зимбабве: любые вещи, связанные с уводом каких-то экономических договоренностей из официальной повестки, в которых задействованы государственные органы, которые наверняка не будут видны ни в какой статистике…

Смысл заключается в том, что, чем больше вы выводите это в тень, тем меньше это сказывается на официальных результатах экономической активности и приводит к негативным результатам. Я говорю не столько о репутационных издержках, сколько о том, что во всем мире это называется «захват государства».

В этом смысле по оценкам международных структур, считается, что Зимбабве не в абсолютных величинах, но по доле экономики, является самым модельным примером по «захвату государства». Когда частные лица или те, что не выполняют государственные функции, фактически благодаря дружбе с властью, а в нашем случае родственным связям, получают выгодные контракты и фактически занимаются экстракцией добавленной стоимости из публичной экономики в свой собственный карман. Конечно, мы это почувствуем, мы будем беднее, — заключает Сергей Чалый.

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