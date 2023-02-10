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Борислав Береза: Российское наступление уже началось

  • 10.02.2023, 13:02
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Борислав Береза: Российское наступление уже началось
Борислав Береза

Россия готовит удар по двум ключевым направлениям.

В течение последней недели значительно увеличилась активность российской оккупационной армии на востоке Украины. Авторитетное британское издание The Telegraph сообщило, что в ближайшее время Кремль может опять начать масштабное наступление.

Своим прогнозом с сайтом Charter97.org поделился с экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза:

— Россияне пока прощупывают оборону, гонят свои войска вперед и пытаются понять, где возможен прорыв. Основной удар оккупанты формируют на направлении в сторону Лимана и Бахмута. Это два основных удара, которые они будут проводить.

Их планы можно увидеть по тому, где сконцентрированы основные силы, которые собирались последние месяцы. Также видно, как россияне сейчас начали использовать авиацию и беспилотники, понятно, что они пытаются прощупать, где находится у нас ПВО. Вследствие чего падают их вертолеты и сбиваются их БПЛА. Пока идут маневры, за которыми пойдет полноценная атака. Но наступление уже началось.

— Чем ответит ВСУ, какие у вас прогнозы?

— Каждый день уничтожается около тысячи российских оккупантов, падают вертолеты, уничтожается техника. Каждый день Вооруженные силы Украины отбивают атаки и даже кое-где контратакуют.

Например, знаменитый Угледар, который россияне говорили, что возьмут за пару дней. Сейчас город под защитой 72-й бригады ВСУ. Каждый день бригада показывает российских морпехов, которых взяли в плен, каждый день мы видим новую уничтоженную технику РФ. Поэтому успешные боевые действия под контролем Генштаба могут показать тот результат, который нужен Украине —  это отбить атаку россиян и перейти в контрнаступление.

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