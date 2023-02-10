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Белорусы будут выплачивать проценты по кредитам «Беларусбанка» вместо госпредприятий

  • 10.02.2023, 13:02
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Белорусы будут выплачивать проценты по кредитам «Беларусбанка» вместо госпредприятий

Стало известно, какие предприятия попали в этот список.

Чиновники решили компенсировать из бюджета проценты по кредитам нескольких госпредприятий, которые они брали в «Беларусбанке». Это следует из соответствующего постановления Совмина.

Совмин постановил компенсировать из бюджета «Беларусбанку» потери от предоставления кредита «Оршанскому льнокомбинату», выданного на строительство служебного жилья для работников.

Компенсация будет в размере «разницы между ставкой рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых». Этому же предприятию возместят из казны проценты по кредиту, полученному на расширение производства. Такой кредит в размере 51,8 млн долларов предприятие получило в 2015 году в рамках совместного проекта Минфина и Экспортно-импортного банка Китая.

Половину процентов по кредиту в этом году будут покрывать за «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение». За «Камволь» из казны будут компенсировать 100% обслуживания кредита, «но не более 8% годовых».

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