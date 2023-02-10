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Психологи установили, у каких людей больше семейный доход

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  • 10.02.2023, 13:25
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Психологи установили, у каких людей больше семейный доход

В исследовании приняли участие 2367 человек.

Психологи из Тилбургского университета в Нидерландах зафиксировали, что у жадных людей больше денег, но они менее удовлетворены своей жизнью. Результаты работы опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Ранее ученые установили, что жадность связана с недружелюбным поведением и чертами темной триады (нарциссизм, психопатия и макиавеллизм). Однако у этого качества есть и позитивные аспекты.

Так, у жадных людей более высокие доходы в семье, большее количество сексуальных партнеров. Однако у них было меньше детей, и романтические отношения были короче по сравнению с менее жадными людьми. Наконец, жадность была связана с более низкой удовлетворенностью жизнью.

«Жадность имеет некоторые положительные и некоторые отрицательные последствия для самого человека. Жадность может быть полезна для дохода, но вредна для счастья. Возможно, жадные люди заставляют своих партнеров работать усерднее и зарабатывать больше денег. В качестве альтернативы, жадные люди могут выбирать партнеров с большим количеством денег в первую очередь. Также может иметь значение третья переменная — например, наличие меньшего количества детей, за которыми нужно присматривать, может привести к увеличению доходов», – объяснили ученые.

В исследовании приняли участие 2367 человек. Они заполнили анкеты для оценки жадности и уровня дохода. В ходе опросов также оценивались удовлетворенность жизнью и демографические данные.

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