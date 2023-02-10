Массированная атака РФ: взрывы прогремели во Львове, Виннице и Хмельницком 2 10.02.2023, 13:31

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Украинская ПВО сбивает российские ракеты.

Во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля в Виннице, Львове и области прогремели взрывы. Там работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого, мэра Львова Андрея Садового и мэра Винницы Сергея Моргунова.

Взрывы, которые прозвучали в Виннице и Львовской области, связаны с работой украинских сил ПВО.

Козицкий отметил, что во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении.

Между тем, воздушная тревога продолжается, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.

В Ивано-Франковской области и Хмельницком также слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

«Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Детали со временем. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами», - рассказал он.

Кроме того, по данным suspilne.media, звуки взрывов слышны и в Ивано-Франковской области.

«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

По данным председателя Ивано-Франковской области Светланы Онищук, в области работает ПВО.

«Прошу оставаться всем в укрытиях!», – добавила она.

Как рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, в Хмельницком действительно раздался взрыв.

«Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!» - предупредил он.

По данным Каменец-Подольского городского совета, часть Хмельницкой области обесточена.

«Массированная атака имеет последствия: обесточена большая часть города Хмельницкого и Хмельницкой, Староконстантиновской, Красиловской теробщин. Продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях», - говорится в сообщении.

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