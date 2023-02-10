Эксперт: Лукашенко может спровоцировать войну с НАТО 3 10.02.2023, 13:35

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Названы «мягкий» и «жесткий» сценарии.

НАТО вступит в войну на стороне Украины в двух случаях - из-за Лукашенко и применения ядерного оружия Россией.

«Вот если в войну вступит Беларусь, - это реалистично. Вот именно Беларусь своей армией, то НАТО может вступить в войну с Беларусью. Не с Россией (будут воевать), с Беларусью, только на территории Беларуси. Это реально, потому что это большая угроза для НАТО. Там Латвия, Литва, Польша», - считает политтехнолог Михаил Шейтельман.

Этот сценарий эксперт назвал «наиболее мягким» из всех.

А жестким сценарием, по мнению Шейтельмана, будет любое применение ядерного оружия Россией.

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