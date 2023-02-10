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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси на выходных

  • 10.02.2023, 13:37
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси на выходных

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси на выходных 11 и 12 февраля. Объявлен оранжевый уровень опасности.

«Утром и днем 11 февраля (суббота) во многих районах страны ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, в г. Минске днем 11 февраля (суббота) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью 12 февраля (воскресенье) на большей части территории Беларуси сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, в г. Минске — порывами до 15-18 м/с», — рассказали синоптики.

Завтра ночью по западной половине небольшие осадки, утром и днем на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0… -6°С, максимальная днем 0… +5°С.

В воскресенье также ожидаются осадки. Температура воздуха минимальная ночью -3… -10°С, максимальная днем -4… +2°С.

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