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Путина ждут два неприятных сюрприза

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  • 10.02.2023, 13:41
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Путина ждут два неприятных сюрприза

Ситуация в РФ начнет меняться уже весной.

В случае продолжения чреды неудач в войне, к концу весны ситуация в РФ начнет меняться - недовольных россиян становится все больше.

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Украины, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью «Главреду» отметил, что больше всего противников войны возникает среди молодежи.

«Опросы, которые мы проводим, показывают, что у РФ есть негативные тенденции среди молодежи. Потому что именно молодежь – это та группа, которая больше всего страдает от войны, потому что среди молодежи больше всего погибших и мобилизованных, из-за чего уровень неподдержки «СВО» уже приближается к 50 процентам. Поэтому определенные процессы в РФ будут начинаться, но не раньше конца весны. И эти процессы будут напрямую связаны с нашими успешными контратаками, потому что тогда это будет провоцировать серьезные политические процессы», - заявил Андрусив

Также эксперт отметил, что это не единственная проблема Путина. По его словам, оппозиция против российского диктатора начнет формироваться прямо в его окружении.

«Я прогнозирую, что ключевым оппозиционером Путину, а точнее компании Шойгу, будет Пригожин. Пригожина в ближайшее время полностью отстранят от боевых действий, после чего он сосредоточится на критике. То есть у них начнется брожение, в первую очередь, не в обществе, а в элитах, из-за чего элиты начнут раскалываться», - подытожил Андрусив.

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