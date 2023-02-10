Что будет с шоп-турами в Белосток после закрытия пункта пропуска «Бобровники»? 1 10.02.2023, 13:45

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Фото: Charter97.org

Для перевозчиков это стало полной неожиданностью.

Пограничный пункт пропуска «Бобровники», через который автобусы возили туристов из Беларуси на шопинг в Белосток, останавливает свою работу с 10 февраля на неопределенный срок.

О том, что Польша приостанавливает работу пункта пропуска «Бобровники» стало известно 9 февраля, за день до его закрытия. Для белорусских перевозчиков это стало полной неожиданностью, пишет intex-press.by.

Вечером 9 февраля в автобусном парке г. Барановичи, который практически еженедельно отправлял туристические автобусы на шопинг в Белосток и планировал ближайший такой рейс на 10 февраля, на вопросы барановичских туристов о том, состоится ли поездка, отвечали неопределенно: «скорее всего нет», но вы «звоните завтра».

На сайте перевозчика также никакой информации не появилось, а даты онлайн-бронирования шоп-туров в Белосток были указаны аж до 3 марта.

Утром 10 февраля на сайте по-прежнему можно было оставить заявку на онлайн-бронирование тура. Однако по телефону туристам сообщали об отмене как минимум ближайшего рейса в Белосток. Что будет с поездками на другие даты, не известно.

– Пока что по Белостоку ничего не могу вам сказать, потому что будем планировать, как лучше ездить: через Брест, через Литву. Надо просчитывать, но стоимость в любом случае изменится, – сообщили в автопарке.

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