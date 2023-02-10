Российский фигурист Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук 10.02.2023, 13:47

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Они почернели и неактивны.

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомарова дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни. Об этом пишут росСМИ.

Врачи ампутируют спортсмену пальцы рук, если не смогут восстановить кровоснабжение, и некроз будет угрожать жизни фигуриста. На данный момент все пальцы на руках почернели и неактивны. Состояние олимпийского чемпиона оценивается как крайне тяжелое, и медики не рискуют снимать его с ИВЛ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российскому фигуристу ампутировали обе стопы.

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