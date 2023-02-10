Начальник автошколы в Бобруйске брал взятки колбасой и водкой 12 10.02.2023, 13:57

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Подробности стали известны из приговора.

Суд в Бобруйске рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника бобруйского учреждения, которое обучало вождению и выдавало свидетельства о переподготовке водителей на грузовые категории. Его признали виновным в получении взяток и служебном подлоге. Подробности стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений.

В приговоре не указано точное название учреждения и имя экс-начальника. Однако по инициалам и деталям можно сделать однозначный вывод, что речь идет о Бобруйском филиале КУП «Могилевский автоучебный комбинат». Там обучают водителей категории В и С и переподготавливают на категории С, D, BE, CE. Филиалом еще недавно руководил Андрей Трапезон — судя по всему, он и является «обвиняемым Т.». На момент суда он работал уже простым мастером комбината.

Согласно материалам обвинения, начальник предприятия распространил слух, что он за взятку может решить вопрос о выдаче водителям свидетельств о переподготовке на более высокую категорию и квалификационных карточек без прохождения самого обучения и без сдачи экзаменов. А впоследствии, собственно, и сделал это не раз.

Так, начальник издавал приказ о зачислении человека в учебную группу, о допуске его к заключительному экзамену, где являлся председателем комиссии (к слову, в ней было всего три человека, но она почти никогда не собиралась полностью). Фактически такой «ученик» обучение не проходил вообще. Начальник оформлял и подписывал бумаги о сдаче «учеником» теоретического и практического экзаменов и сдаче заключительного экзамена с выставлением положительных отметок. А затем подписывал приказ об успешном окончании обучения и выдавал свидетельство о повышении квалификации водителя до категории D, либо свидетельство о подтверждении подготовки водителя для международной перевозки грузов или пассажиров, квалификационной карточки водителя

Все это повторялось как минимум четыре раза. Вот какие взятки начальник получал от будущих водителей грузовиков и автобусов

пачка куриных крылышек, майонез, колбаса вареная, хлеб, напиток, бутылка водки (всего на 17 руб. 18 коп.);

бутылка водки, сок, колечко колбасы (19 руб. 28 коп.);

бутылка коньяка за 14 руб. 97 коп.;

бутылка водки и пачка чипсов на 10 руб. 10 коп.

На суде мужчина полностью признал вину. Он рассказал, что один из «учеников» изначально сообщил ему, что не сможет ходить на занятия, так как работает. Начальник предупредил его, что занятия можно пропускать, но экзамен надо будет сдать. В день экзамена тот пришел к нему и сказал, что очень торопится. Тогда начальник и оформил ему все документы без фактической сдачи экзамена. А мужчина потом пришел и принес ему в благодарность пакет с продуктами и спиртным — начальник отказываться не стал.

Примерно так же все было еще с двумя «учениками». С четвертым вышло немного иначе. Начальник также вписал его в приказ на допуск к экзамену, хотя тот не посещал занятия. В день экзамена ученик пришел с опозданием, когда теоретическая часть уже прошла. Начальник потребовал у него расплатиться за курсы и принести фотографию для документов, а затем намекнул жестом, что за бутылку обеспечит ему свидетельство. Вскоре ученик вернулся с бутылкой коньяка и впоследствии получил все нужные документы.

Лишь один из четырех фактически сдавал экзамен, но провалился. Ему разрешили исправить ошибки и выставили положительную отметку.

Как милиция узнала о происходящем, неизвестно, но в деле есть материалы оперативно-розыскных мероприятий, в том числе видеозаписи с камер, которые милиция установила в кабинете начальника филиала. На запись попали моменты передачи взяток, а также эпизод, в котором начальник с одним из преподавателей пьет коньяк и обсуждает, что бутылку принес один из «учеников» в день экзамена.

Мужчина был задержан и некоторое время провел под стражей в ИВС и СИЗО.

Суд признал начальника Бобруйского филиала КУП «Могилевский автоучебный комбинат» виновным в получении взятки, в том числе повторно (ч. 1 и 2 ст. 430 УК) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 УК).

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в 400 базовых величин (12 800 рублей) с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

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