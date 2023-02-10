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Российские «мобики» из Чувашии записали видео с фронта: без смеха смотреть невозможно

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  • 10.02.2023, 14:00
  • 10,188
Российские «мобики» из Чувашии записали видео с фронта: без смеха смотреть невозможно

Оккупанты сидят по щиколотку в воде и клянут свое руководство.

Российские военные из Чувашии, пригнанные российским военным командованием в Украину, записали весьма трогательное обращение, в котором русскоязычному человеку понятны только матерные выражения.

Тем не менее, видео уже стало хитом, потому что люди, записавшие его, говорят истинную правду о том, что происходит сейчас в российской армии, вторгшейся на территорию Украины, сообщает ТГ-канал «Украина 365».

Чувашские мобилизованные рассказывают, что их отправили в погреб, где они сидят все по щиколотку в воде. Там настолько неудовлетворительные условия, что у них уже автоматы отсырели, питаются они непонятно чем и воевать у них желания особого нет.

Граждане РФ очень ярко ругаются матом, причем направляют столь нелестные эпитеты, судя по всему, в адрес собственного руководства.

Текст их обращения настолько прекрасен и красноречив, что мы приведем его расшифровку полностью:

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