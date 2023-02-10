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Ученые: Молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины

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  • 10.02.2023, 14:04
Ученые: Молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины

Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность.

Ученые Европейского университета на Кипре установили, что молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain and Behavior.

В работе приняли участие в общей сложности 311 людей (из них 128 мужчин). Участники оценили свой уровень интеллекта по шкале от 0 до 100, а также уровни физического здоровья и физической привлекательности по 9-балльной шкале. Затем все участники прошли когнитивный тест на рабочую память, который является сильным показателем интеллекта и показателем креативности.

«Молодые мужчины в Греции оценивают свой коэффициент интеллекта (IQ) и эмоциональный коэффициент (EQ) выше, чем молодые женщины. Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность. До сих пор исследователи не наблюдали гендерных различий в самооценке интеллекта у пожилых людей», – отметили ученые.

Кроме того, оценки физической привлекательности, здоровья и религиозности были положительно связаны с оценкой участниками своего IQ. Однако не было обнаружено никакой связи между объективными показателями рабочей памяти и самооценкой IQ. Это говорит о том, что эта переменная часто переоценивается.

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