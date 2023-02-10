Ученые: Молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины 16 10.02.2023, 14:04

Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность.

Ученые Европейского университета на Кипре установили, что молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain and Behavior.

В работе приняли участие в общей сложности 311 людей (из них 128 мужчин). Участники оценили свой уровень интеллекта по шкале от 0 до 100, а также уровни физического здоровья и физической привлекательности по 9-балльной шкале. Затем все участники прошли когнитивный тест на рабочую память, который является сильным показателем интеллекта и показателем креативности.

«Молодые мужчины в Греции оценивают свой коэффициент интеллекта (IQ) и эмоциональный коэффициент (EQ) выше, чем молодые женщины. Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность. До сих пор исследователи не наблюдали гендерных различий в самооценке интеллекта у пожилых людей», – отметили ученые.

Кроме того, оценки физической привлекательности, здоровья и религиозности были положительно связаны с оценкой участниками своего IQ. Однако не было обнаружено никакой связи между объективными показателями рабочей памяти и самооценкой IQ. Это говорит о том, что эта переменная часто переоценивается.

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