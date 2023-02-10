Игорь Эйдман: Лукашенко будут судить или убьют сами же белорусы 5 10.02.2023, 14:26

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Игорь Эйдман

Диктатор не попадет в Гаагу.

В интервью «Главреду» российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал о том, почему Путин вынужден терпеть Лукашенко, ждет ли Лукашенко своя Гаага, какой будет Беларусь после свержения диктатора, а также снимут ли с Беларуси санкции после отстранения Лукашенко от власти:

- Если еще в начале войны Лукашенко мог питать какие-то иллюзии о том, что Россия быстро расправится с Украиной и на этом все закончится, то сейчас он понимает, что участие белорусской армии в этой войне, а она будет долгой, кровавой, ничем хорошим не закончится.

Кроме того, белорусское общество категорически против войны, как и белорусская армия. Даже сторонники Лукашенко (или хотя бы те люди, которые лояльны к его режиму) тоже против этой войны. Я общаюсь с представителями белорусской эмиграции, которые объясняют, что Лукашенко продавал себя местному «ватному» населению тем, что при нем стабильность и нет войны, как в Украине. Мол, посмотрите – в Украине все время перевороты, а в нашем колхозе все тихо, и из года в год одно и то же. Если Беларусь ввяжется в эту войну, то миф о белорусской стабильности моментально обрушится.

Белорусские аналитики говорят, что воевать за Лукашенко готовы только его головорезы, максимум 5 тысяч человек. Но эти головорезы нужны самому Лукашенко – он не хочет расходовать их на полях сражений, ведь тогда некому будет поддерживать его трон. Основная часть армии (например, солдаты-срочники) – это просто молодые белорусы, многие из которых сами участвовали в протестах во время их пика. Они совершенно не мотивированы на то, чтобы отдавать жизнь за Лукашенко.

- А как на помощь Путину будет реагировать белорусский народ? Долго ли он сможет это терпеть?

- Белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко.

Если бы белорусская армия была послана в Украину, не факт, что она не повернула бы оружие против него самого – это было бы серьезным испытанием для режима Лукашенко.

Пока ситуация находится в подвешенном состоянии, никаких протестов или каких-либо катаклизмов в Беларуси ожидать не следует. Но к тому моменту, когда путинский режим проиграет войну и начнет рушиться (это будет не одномоментный процесс), поднимет голову и белорусская оппозиция.

- Путин готов терпеть метания Лукашенко? Как надолго у Лукашенко сохраняется такой люфт?

- А что Путин может сделать? Теоретически он может попробовать устроить переворот с помощью своих войск. Но если Путин это сделает, то получит второй фронт. Это, кстати, было бы крайне невыгодно Путину – это была бы очередная авантюра, которая бы ударила по нему самому, а Украине, наоборот, помогла.

Просто устроить переворот в Беларуси и тихо создать там Белорусскую область РФ невозможно – даже те армейские части, которые сейчас вынужденно лояльны к Лукашенко, в этой ситуации могут выйти из-под контроля и могут начать столкновения российской армии с белорусами. Ведь одно дело терпеть гнет собственного диктатора, а другое – гнет оккупанта. Это – гораздо более серьезный вызов.

- Что ждет Лукашенко в случае проигрыша Путина?

- Не в случае, а когда Путин неизбежно проиграет, белорусы опять поднимутся. И в этот раз силовые структуры уже не будут пытаться поддерживать Лукашенко, потому что все они абсолютно продажные. Лукашенко, фактически, платит им российскими деньгами. И когда они поймут, что Путина уже нет, это будет означать, что у Лукашенко тоже нет поддержки. То есть нет той казны, из которой он платил своим карателям. И тогда каратели Лукашенко уже в большей части выйдут из повиновения, после чего диктатора свергнут.

- Свергнут без каких-либо, скажем так, последствий для здоровья Лукашенко?

- Его или убьют, или будут судить. Лукашенко – откровенный преступник, убийца, и, естественно, он не избежит возмездия. Только если вдруг неожиданно не умрет.

Лукашенко – это огромное несчастье для Беларуси. Это та историческая случайность, которая не дала Беларуси стать страной примерно на уровне стран Прибалтики или Польши. По крайней мере, подтянуться к этим стандартам, но вместо этого вогнала ее в азиатскую деспотию, чуждой культуре и традициям белорусского народа. Белорусы, с которыми я общался, и работал в России, очень похожи на немцев – очень трудолюбивые, спокойные, культурные люди. То, что они вынуждены жить при таком отвратительном диктаторе, как Лукашенко – это трагический каприз истории, и, думаю, временный. Беларусь вернется туда, где ей место – в Европу.

- Лукашенко дал поручение своим чиновникам готовиться к усилению санкционного давления. В случае его ухода от власти тем или иным образом, будет ли Беларусь дальше находиться под санкциями, или же есть вариант того, что она не повторит судьбу России?

- Совершенно очевидно, что после того, как Лукашенко свергнут, никаких санкций не будет, и Беларусь с распростертыми объятиями возьмут в Европу, в этом нет сомнений. Потому что санкции связаны персонально с диктатурой Лукашенко, его репрессиями и подобострастным пособничеством российской агрессии.

Никто не будет мстить Беларуси за действия Лукашенко.

- Говоря о суде над Лукашенко, вы имеете в виду суд внутри Беларуси, либо можно говорить о похожем процессе, который, вероятно, ждет Путина после войны?

- Я думаю, что суд будет в Беларуси. Потому что, в отличие от Путина, международные преступления которого гораздо более масштабнее, чем внутренние, у Лукашенко все наоборот. Он, конечно, тоже преступник из-за пособничества российской агрессии, но он здесь играет роль даже не второй скрипки, а человека, который в оркестре играет на уголке. То есть один раз за всю симфонию стукнет по уголку молоточком, вот и вся его работа. Лукашенко не играет самостоятельной роли, потому его могут судить белорусы. А Путин и вся его камарилья – это международные преступники, и я надеюсь, что их будут судить (сейчас к этому все идет) в международном суде в Гааге.

- С учетом того, что Россия проводит совместные учения с Беларусью, и на этот год запланированы еще несколько раундов таких учений, как в дальнейшем может обстоять ситуация, и не произойдет ли так, что одни из этих учений окажутся попыткой к наступлению?

- Насколько я понимаю, эти учения, прежде всего, проводятся для того, чтобы украинских солдат оттянуть на белорусскую границу от зоны боевых действий. То есть Путин этим создает постоянный источник напряженности и угрозы. Если все-таки, как я уже сказал, Путин вдруг сможет найти аргументы, от которых Лукашенко не сможет отказаться, и заставит Лукашенко ввязаться в эту войну, это ничего хорошего для Путина и Кремля не принесет. Это приведет ко второму фронту, и тогда российским войскам придется подавлять мятеж в белорусской армии, которая не захочет идти на убой в Украину.

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