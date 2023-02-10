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Российского посла вызвали в МИД Молдовы

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  • 10.02.2023, 14:27
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Российского посла вызвали в МИД Молдовы
Фото: sputnik.md

Кишинев призвал РФ прекратить агрессию против Украины.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за пролета российской ракеты над воздушным пространством страны.

Российская ракета залетела на территорию Молдовы во время массированной атаки на Украину в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Молдовы.

Министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску указал на недопустимость нарушения воздушного пространства пролетом российской ракеты.

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы подчеркнули, что Кремль продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по ней прямо и негативно сказываются на гражданах страны.

«Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу», — резюмировали там.

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