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Кого из видных боевиков Кремль «утилизирует» следующим?

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  • 10.02.2023, 14:33
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Кого из видных боевиков Кремль «утилизирует» следующим?

На Мангушеве дело не закончится.

Устранение в ходе разборок идейных нацистов, таких как Игорь Мангушев, позировавший с человеческим черепом, играет на руку Украине, Киев заинтересован, чтобы конфликт между Кремлем и сообществом «Z-патриотов» не затухал. Об этом в эфире Radio NV сказал международный обозреватель Иван Яковина.

8 февраля в Кадиевке умер российский политтехнолог, неонацист, боевик «ЛНР» Игорь Мангушев, который стал жертвой разборок между своими. Яковина предполагает, что следующим в очереди Кремля на «усмирение» значится Андрей Морозов (Мурз), который, как и Мангушев, занимается в «ЛНР» беспилотниками.

«Если российские власти тем или иным способом выключат из деятельности и вот этого самого Мурза, то для ВСУ, конечно, это будет вообще замечательный подарок. Это же касается и других российских добровольных помощников армии. Очевидно, что прекращение любой волонтерской деятельности с российской стороны будет действительно по-настоящему большим плюсом для Украины», — уверен журналист.

Усилить раздрай между «идейными» нацистами и сторонниками Кремля могут как спецоперации украинцев, так и успехи ВСУ на фронте, полагает Яковина.

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